https://ria.ru/20250606/ekaterinburg-2021324327.html
Сессия Европейско-Азиатского правового конгресса стартовала в Екатеринбурге
Сессия Европейско-Азиатского правового конгресса стартовала в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.06.2025
Сессия Европейско-Азиатского правового конгресса стартовала в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в пятницу стартовала XVIII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса, которая проходит в 2025 году на площадке Международного... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:15:00+03:00
2025-06-06T14:15:00+03:00
2025-06-06T14:15:00+03:00
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екатеринбург
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павел крашенинников
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Екатеринбурге в пятницу стартовала XVIII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса, которая проходит в 2025 году на площадке Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО", сообщает пресс-служба свердловского реготделения Ассоциации юристов России (один из организаторов мероприятия). Конгресс собрал более 2 тысяч участников из 12 государств: Армении, Республики Беларусь, Бразилии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Южной Осетии, КНР, Индии, ОАЭ, России. Это представители юридического сообщества, органов государственной власти и бизнеса. В программе более 50 мероприятий. Тема конгресса - "Право и новая реальность". С приветственным словом на открытии конгресса выступил сопредседатель Ассоциации юристов России - председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Он отметил важность таких дискуссий, особенно в условиях поступающих сегодня новых вызовов. "Юридическое сообщество всегда готово решать задачи, которые стоят перед государством. И это не одна задача, их много – адаптация юридической системы к глобальным изменениям, вызовам цифровизации, правовая помощь участникам СВО и их семьям. Данная площадка как раз для такой работы, для общения, обмена идеями, возможность послушать друг друга", - отметил Крашенинников, его слова привели в пресс-службе. Центральное событие конгресса - пленарная сессия. Где прозвучали доклады о приоритетных задачах и перспективах российского законодательства и правовой науки, тенденциях развития законодательства в сфере поддержки гражданского общества на современном этапе. Выступая на пленарном заседании, Крашенинников отметил, что на конгрессе представлены правоведы, которые фактически занимаются всеми видами деятельности, связанными с юриспруденцией — это наука, образование, судопроизводство, присутствуют коллеги из министерства внутренних дел, следственных органов, органов прокуратуры, юстиции, федеральных и региональных органов. Одной из самых дискуссионных на пленарной сессии стала тема подготовки квалифицированных кадров для отрасли. В сентябре 2025 года вступят в силу поправки в закон о высшем образовании. Участники сессии обсудили необходимость решить вопрос с подготовкой юристов в непрофильных вузах – сократить их число. Потому что сейчас крайне важно направить все силы на выпуск фундаментальных специалистов, квалифицированных кадров. Также отметили важность создания и утверждения образовательного стандарта для юридических направлений. "Мы с коллегами подготовили свой проект образовательного стандарта. Мы предполагаем, что это будет пятилетний срок обучения, он будет завершающий. То есть для того, чтобы строить успешную карьеру юридическую, не надо заканчивать обязательно магистратуру, но магистратура будет как дополнительная опция с точки зрения профессионализации в той или иной сфере. Важно, чтобы в этом стандарте мы закрепили ряд базисных фундаментальных дисциплин и направлений, без которых мы, собственно, не представляем себе юристов. Пока такого стандарта нет", - отметил ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), президент Ассоциации юридического образования Виктор Блажеев.
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екатеринбург, армения, бразилия, павел крашенинников, ассоциация юристов россии, госдума рф
Свердловская область , Екатеринбург, Армения, Бразилия, Павел Крашенинников, Ассоциация юристов России, Госдума РФ
Сессия Европейско-Азиатского правового конгресса стартовала в Екатеринбурге
Сессия Европейско-Азиатского правового конгресса началась в Екатеринбурге
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Екатеринбурге в пятницу стартовала XVIII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса, которая проходит в 2025 году на площадке Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО", сообщает пресс-служба свердловского реготделения Ассоциации юристов России (один из организаторов мероприятия).
Конгресс собрал более 2 тысяч участников из 12 государств: Армении
, Республики Беларусь, Бразилии
, Таджикистана
, Узбекистана
, Кыргызстана, Казахстана
, Южной Осетии
, КНР
, Индии
, ОАЭ
, России
. Это представители юридического сообщества, органов государственной власти и бизнеса. В программе более 50 мероприятий. Тема конгресса - "Право и новая реальность".
С приветственным словом на открытии конгресса выступил сопредседатель Ассоциации юристов России
- председатель комитета Госдумы
по госстроительству Павел Крашенинников
. Он отметил важность таких дискуссий, особенно в условиях поступающих сегодня новых вызовов.
"Юридическое сообщество всегда готово решать задачи, которые стоят перед государством. И это не одна задача, их много – адаптация юридической системы к глобальным изменениям, вызовам цифровизации, правовая помощь участникам СВО и их семьям. Данная площадка как раз для такой работы, для общения, обмена идеями, возможность послушать друг друга", - отметил Крашенинников, его слова привели в пресс-службе.
Центральное событие конгресса - пленарная сессия. Где прозвучали доклады о приоритетных задачах и перспективах российского законодательства и правовой науки, тенденциях развития законодательства в сфере поддержки гражданского общества на современном этапе. Выступая на пленарном заседании, Крашенинников отметил, что на конгрессе представлены правоведы, которые фактически занимаются всеми видами деятельности, связанными с юриспруденцией — это наука, образование, судопроизводство, присутствуют коллеги из министерства внутренних дел, следственных органов, органов прокуратуры, юстиции, федеральных и региональных органов.
Одной из самых дискуссионных на пленарной сессии стала тема подготовки квалифицированных кадров для отрасли. В сентябре 2025 года вступят в силу поправки в закон о высшем образовании. Участники сессии обсудили необходимость решить вопрос с подготовкой юристов в непрофильных вузах – сократить их число. Потому что сейчас крайне важно направить все силы на выпуск фундаментальных специалистов, квалифицированных кадров. Также отметили важность создания и утверждения образовательного стандарта для юридических направлений.
"Мы с коллегами подготовили свой проект образовательного стандарта. Мы предполагаем, что это будет пятилетний срок обучения, он будет завершающий. То есть для того, чтобы строить успешную карьеру юридическую, не надо заканчивать обязательно магистратуру, но магистратура будет как дополнительная опция с точки зрения профессионализации в той или иной сфере. Важно, чтобы в этом стандарте мы закрепили ряд базисных фундаментальных дисциплин и направлений, без которых мы, собственно, не представляем себе юристов. Пока такого стандарта нет", - отметил ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), президент Ассоциации юридического образования Виктор Блажеев.