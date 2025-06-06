Рейтинг@Mail.ru
Сессия Европейско-Азиатского правового конгресса стартовала в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
14:15 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/ekaterinburg-2021324327.html
Сессия Европейско-Азиатского правового конгресса стартовала в Екатеринбурге
Сессия Европейско-Азиатского правового конгресса стартовала в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.06.2025
Сессия Европейско-Азиатского правового конгресса стартовала в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в пятницу стартовала XVIII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса, которая проходит в 2025 году на площадке Международного... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:15:00+03:00
2025-06-06T14:15:00+03:00
свердловская область
екатеринбург
армения
бразилия
павел крашенинников
ассоциация юристов россии
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021323758_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_86f0f4541d219d40deac19c61f67260f.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Екатеринбурге в пятницу стартовала XVIII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса, которая проходит в 2025 году на площадке Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО", сообщает пресс-служба свердловского реготделения Ассоциации юристов России (один из организаторов мероприятия). Конгресс собрал более 2 тысяч участников из 12 государств: Армении, Республики Беларусь, Бразилии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Южной Осетии, КНР, Индии, ОАЭ, России. Это представители юридического сообщества, органов государственной власти и бизнеса. В программе более 50 мероприятий. Тема конгресса - "Право и новая реальность". С приветственным словом на открытии конгресса выступил сопредседатель Ассоциации юристов России - председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Он отметил важность таких дискуссий, особенно в условиях поступающих сегодня новых вызовов. "Юридическое сообщество всегда готово решать задачи, которые стоят перед государством. И это не одна задача, их много – адаптация юридической системы к глобальным изменениям, вызовам цифровизации, правовая помощь участникам СВО и их семьям. Данная площадка как раз для такой работы, для общения, обмена идеями, возможность послушать друг друга", - отметил Крашенинников, его слова привели в пресс-службе. Центральное событие конгресса - пленарная сессия. Где прозвучали доклады о приоритетных задачах и перспективах российского законодательства и правовой науки, тенденциях развития законодательства в сфере поддержки гражданского общества на современном этапе. Выступая на пленарном заседании, Крашенинников отметил, что на конгрессе представлены правоведы, которые фактически занимаются всеми видами деятельности, связанными с юриспруденцией — это наука, образование, судопроизводство, присутствуют коллеги из министерства внутренних дел, следственных органов, органов прокуратуры, юстиции, федеральных и региональных органов. Одной из самых дискуссионных на пленарной сессии стала тема подготовки квалифицированных кадров для отрасли. В сентябре 2025 года вступят в силу поправки в закон о высшем образовании. Участники сессии обсудили необходимость решить вопрос с подготовкой юристов в непрофильных вузах – сократить их число. Потому что сейчас крайне важно направить все силы на выпуск фундаментальных специалистов, квалифицированных кадров. Также отметили важность создания и утверждения образовательного стандарта для юридических направлений. "Мы с коллегами подготовили свой проект образовательного стандарта. Мы предполагаем, что это будет пятилетний срок обучения, он будет завершающий. То есть для того, чтобы строить успешную карьеру юридическую, не надо заканчивать обязательно магистратуру, но магистратура будет как дополнительная опция с точки зрения профессионализации в той или иной сфере. Важно, чтобы в этом стандарте мы закрепили ряд базисных фундаментальных дисциплин и направлений, без которых мы, собственно, не представляем себе юристов. Пока такого стандарта нет", - отметил ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), президент Ассоциации юридического образования Виктор Блажеев.
https://ria.ru/20250530/babushkina-2019992223.html
https://ria.ru/20250603/babushkina-2020727987.html
https://ria.ru/20250530/zakon-2020030137.html
екатеринбург
армения
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021323758_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_9f9f4c5d0e2c77aec655250dd9c68bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, армения, бразилия, павел крашенинников, ассоциация юристов россии, госдума рф
Свердловская область , Екатеринбург, Армения, Бразилия, Павел Крашенинников, Ассоциация юристов России, Госдума РФ
Сессия Европейско-Азиатского правового конгресса стартовала в Екатеринбурге

Сессия Европейско-Азиатского правового конгресса началась в Екатеринбурге

© Фото : Институт проблем безопасности СНГXVIII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса в Екатеринбурге
XVIII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Институт проблем безопасности СНГ
XVIII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Екатеринбурге в пятницу стартовала XVIII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса, которая проходит в 2025 году на площадке Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО", сообщает пресс-служба свердловского реготделения Ассоциации юристов России (один из организаторов мероприятия).
Конгресс собрал более 2 тысяч участников из 12 государств: Армении, Республики Беларусь, Бразилии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Южной Осетии, КНР, Индии, ОАЭ, России. Это представители юридического сообщества, органов государственной власти и бизнеса. В программе более 50 мероприятий. Тема конгресса - "Право и новая реальность".
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Бабушкина выступила перед участниками форума "Единство. Согласие. Развитие"
30 мая, 15:17
С приветственным словом на открытии конгресса выступил сопредседатель Ассоциации юристов России - председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Он отметил важность таких дискуссий, особенно в условиях поступающих сегодня новых вызовов.
"Юридическое сообщество всегда готово решать задачи, которые стоят перед государством. И это не одна задача, их много – адаптация юридической системы к глобальным изменениям, вызовам цифровизации, правовая помощь участникам СВО и их семьям. Данная площадка как раз для такой работы, для общения, обмена идеями, возможность послушать друг друга", - отметил Крашенинников, его слова привели в пресс-службе.
Центральное событие конгресса - пленарная сессия. Где прозвучали доклады о приоритетных задачах и перспективах российского законодательства и правовой науки, тенденциях развития законодательства в сфере поддержки гражданского общества на современном этапе. Выступая на пленарном заседании, Крашенинников отметил, что на конгрессе представлены правоведы, которые фактически занимаются всеми видами деятельности, связанными с юриспруденцией — это наука, образование, судопроизводство, присутствуют коллеги из министерства внутренних дел, следственных органов, органов прокуратуры, юстиции, федеральных и региональных органов.
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Бабушкина: депутаты предлагают усилить контроль за семьями с осужденными
3 июня, 18:30
Одной из самых дискуссионных на пленарной сессии стала тема подготовки квалифицированных кадров для отрасли. В сентябре 2025 года вступят в силу поправки в закон о высшем образовании. Участники сессии обсудили необходимость решить вопрос с подготовкой юристов в непрофильных вузах – сократить их число. Потому что сейчас крайне важно направить все силы на выпуск фундаментальных специалистов, квалифицированных кадров. Также отметили важность создания и утверждения образовательного стандарта для юридических направлений.
"Мы с коллегами подготовили свой проект образовательного стандарта. Мы предполагаем, что это будет пятилетний срок обучения, он будет завершающий. То есть для того, чтобы строить успешную карьеру юридическую, не надо заканчивать обязательно магистратуру, но магистратура будет как дополнительная опция с точки зрения профессионализации в той или иной сфере. Важно, чтобы в этом стандарте мы закрепили ряд базисных фундаментальных дисциплин и направлений, без которых мы, собственно, не представляем себе юристов. Пока такого стандарта нет", - отметил ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), президент Ассоциации юридического образования Виктор Блажеев.
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ
30 мая, 17:25
 
Свердловская областьЕкатеринбургАрменияБразилияПавел КрашенинниковАссоциация юристов РоссииГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала