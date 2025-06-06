https://ria.ru/20250606/ekaterinburg-2021290300.html

Обвиняемая в убийстве подопечного в Екатеринбурге может получить 25 лет

Обвиняемая в убийстве подопечного в Екатеринбурге может получить 25 лет - РИА Новости, 06.06.2025

Обвиняемая в убийстве подопечного в Екатеринбурге может получить 25 лет

Гособвинение запросило 25 лет колонии опекунше из Екатеринбурга Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве и истязании пятилетнего подопечного, сообщила... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:24:00+03:00

2025-06-06T12:24:00+03:00

2025-06-06T12:24:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Гособвинение запросило 25 лет колонии опекунше из Екатеринбурга Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве и истязании пятилетнего подопечного, сообщила региональная прокуратура. "В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд по совокупности преступлений назначить Веронике Наумовой наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на срок 2 года, со штрафом 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе рассмотрения в суде уголовного дела гособвинитель представил доказательства того, что Наумова была назначена опекуном двухлетнего мальчика Далера в декабре 2019 года. С этого же периода она, испытывая личную неприязнь к нему, а также ненависть в связи с его национальной принадлежностью, истязала его, систематически избивала, применяла пытки с особой жестокостью и издевательствами. Кроме того, опекун не выпускала ребенка на улицу, запрещала ему общаться и играть с другими детьми и лишала его возможности на постоянной основе посещать детский сад. К побоям мальчика женщина также привлекла другую опекаемую ею девочку 2008 года рождения и племянника своего мужа. Второго декабря 2022 года Наумова связала ноги малыша скотчем, многократно ударила его по голове и телу, после чего поместила ребенка в ванну, удерживая под водой. Смерть малолетнего, по данным прокуратуры, наступила от механической асфиксии вследствие утопления. Скрыв смерть ребенка, женщина с января по июнь 2023 года получила на него социальные выплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей. В дальнейшем Наумова заявила всем, что мальчик ушел в неизвестном направлении из квартиры. Поиски пятилетнего Далера продолжались трое суток по всему Екатеринбургу, его искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. В итоге тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. Помимо убийства Наумову обвиняют еще в 61 эпизоде лишения свободы ребенка, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вовлечении несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление, мошенничестве. Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил штраф в 200 тысяч рублей. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в правоохранительные органы, приговорили к 1 году 10 месяцев лишения свободы за халатность.

https://ria.ru/20250404/zheleznogorsk-2009274304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург