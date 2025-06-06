https://ria.ru/20250606/efimov-2021333222.html

Ефимов: в Москве определены подрядчики для строительства жилья в рамках КРТ

Ефимов: в Москве определены подрядчики для строительства жилья в рамках КРТ - РИА Новости, 06.06.2025

Ефимов: в Москве определены подрядчики для строительства жилья в рамках КРТ

В Москве по итогам торгов определили подрядчиков для проектирования и строительства жилья для реализации программы реновации на трех площадках КРТ, они... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:10:00+03:00

2025-06-06T15:10:00+03:00

2025-06-06T15:10:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Москве по итогам торгов определили подрядчиков для проектирования и строительства жилья для реализации программы реновации на трех площадках КРТ, они находятся в Царицыне, Котловке и Черемушках, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На юге и юго-западе столицы в рамках трех проектов КРТ запланирована реорганизация неэффективно используемых земельных участков и участков бывших промзон общей площадью свыше 16 гектаров. Площадки находятся в бывших промзонах "Котляково", "Черемушки" и "Квартал 25а Черемушки", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках проектов построят пять жилых домой по программе реновации. Общая площадь квартир здесь составит свыше 225 тысяч квадратных метров.В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в Царицыне на части территории бывшей промзоны "Котляково" появится многофункциональный городской квартал, что построят дом по программе реновации. Также планируется строительство школы для 1000 воспитанников и детсада на 250 мест.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы