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Ефимов: в Москве определены подрядчики для строительства жилья в рамках КРТ - РИА Новости, 06.06.2025
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15:10 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/efimov-2021333222.html
Ефимов: в Москве определены подрядчики для строительства жилья в рамках КРТ
Ефимов: в Москве определены подрядчики для строительства жилья в рамках КРТ - РИА Новости, 06.06.2025
Ефимов: в Москве определены подрядчики для строительства жилья в рамках КРТ
В Москве по итогам торгов определили подрядчиков для проектирования и строительства жилья для реализации программы реновации на трех площадках КРТ, они... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:10:00+03:00
2025-06-06T15:10:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Москве по итогам торгов определили подрядчиков для проектирования и строительства жилья для реализации программы реновации на трех площадках КРТ, они находятся в Царицыне, Котловке и Черемушках, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На юге и юго-западе столицы в рамках трех проектов КРТ запланирована реорганизация неэффективно используемых земельных участков и участков бывших промзон общей площадью свыше 16 гектаров. Площадки находятся в бывших промзонах "Котляково", "Черемушки" и "Квартал 25а Черемушки", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках проектов построят пять жилых домой по программе реновации. Общая площадь квартир здесь составит свыше 225 тысяч квадратных метров.В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в Царицыне на части территории бывшей промзоны "Котляково" появится многофункциональный городской квартал, что построят дом по программе реновации. Также планируется строительство школы для 1000 воспитанников и детсада на 250 мест.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве определены подрядчики для строительства жилья в рамках КРТ

Ефимов: в Москве определены подрядчики для строительства по трем проектам КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Москве по итогам торгов определили подрядчиков для проектирования и строительства жилья для реализации программы реновации на трех площадках КРТ, они находятся в Царицыне, Котловке и Черемушках, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На юге и юго-западе столицы в рамках трех проектов КРТ запланирована реорганизация неэффективно используемых земельных участков и участков бывших промзон общей площадью свыше 16 гектаров. Площадки находятся в бывших промзонах "Котляково", "Черемушки" и "Квартал 25а Черемушки", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках проектов построят пять жилых домой по программе реновации. Общая площадь квартир здесь составит свыше 225 тысяч квадратных метров.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в Царицыне на части территории бывшей промзоны "Котляково" появится многофункциональный городской квартал, что построят дом по программе реновации. Также планируется строительство школы для 1000 воспитанников и детсада на 250 мест.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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