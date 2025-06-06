Ефимов: в Москве определены подрядчики для строительства жилья в рамках КРТ
Ефимов: в Москве определены подрядчики для строительства по трем проектам КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Москве по итогам торгов определили подрядчиков для проектирования и строительства жилья для реализации программы реновации на трех площадках КРТ, они находятся в Царицыне, Котловке и Черемушках, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На юге и юго-западе столицы в рамках трех проектов КРТ запланирована реорганизация неэффективно используемых земельных участков и участков бывших промзон общей площадью свыше 16 гектаров. Площадки находятся в бывших промзонах "Котляково", "Черемушки" и "Квартал 25а Черемушки", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках проектов построят пять жилых домой по программе реновации. Общая площадь квартир здесь составит свыше 225 тысяч квадратных метров.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в Царицыне на части территории бывшей промзоны "Котляково" появится многофункциональный городской квартал, что построят дом по программе реновации. Также планируется строительство школы для 1000 воспитанников и детсада на 250 мест.