https://ria.ru/20250606/efimov-2021175601.html

Ефимов: на севере Москвы возведут школы, спортобъекты и производства

Ефимов: на севере Москвы возведут школы, спортобъекты и производства - РИА Новости, 06.06.2025

Ефимов: на севере Москвы возведут школы, спортобъекты и производства

На севере Москвы в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) возведут школы, спорткомплексы и производства, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:12:00+03:00

2025-06-06T09:12:00+03:00

2025-06-06T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. На севере Москвы в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) возведут школы, спорткомплексы и производства, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, в настоящее время в Северном округе насчитывается 26 МаИП, для их реализации город предоставил почти 36 гектаров земли."На них возведут здания для размещения объектов образования и производств, спорткомплексы, коммерческую недвижимость и другие объекты общей площадью свыше 1,1 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении указывается, что для возведения социальных объектов предоставлено восемь участков суммарной площадью практически 9 гектаров. Там возведут школы, детские и медицинские объекты, площадь которых в общей сложности составит 130 тысяч квадратных метров.Кроме того, будут реализованы и другие объекты. Например, комплекс по изготовлению продуктов питания в Западном Дегунине или офисный центр около Белорусского вокзала.Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 2016 года в рамках МаИП инвесторам передали свыше1,1 тысячи гектаров земли.

https://ria.ru/20250605/efimov-2021057261.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы