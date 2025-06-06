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ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший московский регион - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 06.06.2025 (обновлено: 19:49 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/dron-2021421667.html
ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший московский регион
ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший московский регион - РИА Новости, 06.06.2025
ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший московский регион
ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:46:00+03:00
2025-06-06T19:49:00+03:00
москва
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сергей собянин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.
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москва, вооруженные силы украины, россия, безопасность, сергей собянин
Москва, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Сергей Собянин
ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший московский регион

Собянин: ПВО сбила пятый за день беспилотник ВСУ в московском регионе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьСергей Собянин
 
 
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