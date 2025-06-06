https://ria.ru/20250606/dron-2021421667.html

ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший московский регион

ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший московский регион - РИА Новости, 06.06.2025

ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший московский регион

ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:46:00+03:00

2025-06-06T19:46:00+03:00

2025-06-06T19:49:00+03:00

москва

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, вооруженные силы украины, россия, безопасность, сергей собянин