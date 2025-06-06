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ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший московский регион
ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший московский регион - РИА Новости, 06.06.2025
ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший московский регион
ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:46:00+03:00
2025-06-06T19:46:00+03:00
2025-06-06T19:49:00+03:00
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вооруженные силы украины
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безопасность
сергей собянин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.
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москва, вооруженные силы украины, россия, безопасность, сергей собянин
Москва, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Сергей Собянин
ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший московский регион
Собянин: ПВО сбила пятый за день беспилотник ВСУ в московском регионе