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Песков назвал ежедневные действия ВС России в рамках СВО ответом Киеву

Песков назвал ежедневные действия ВС России в рамках СВО ответом Киеву - РИА Новости, 06.06.2025

Песков назвал ежедневные действия ВС России в рамках СВО ответом Киеву

Все ежедневные действия российской армии в рамках СВО являются ответом на действия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:02:00+03:00

2025-06-06T13:02:00+03:00

2025-06-06T13:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все ежедневные действия российской армии в рамках СВО являются ответом на действия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными ежедневно – это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического режима", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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россия, дмитрий песков