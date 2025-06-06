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Песков назвал ежедневные действия ВС России в рамках СВО ответом Киеву - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/deystviya-2021301114.html
Песков назвал ежедневные действия ВС России в рамках СВО ответом Киеву
Песков назвал ежедневные действия ВС России в рамках СВО ответом Киеву - РИА Новости, 06.06.2025
Песков назвал ежедневные действия ВС России в рамках СВО ответом Киеву
Все ежедневные действия российской армии в рамках СВО являются ответом на действия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:02:00+03:00
2025-06-06T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все ежедневные действия российской армии в рамках СВО являются ответом на действия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными ежедневно – это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического режима", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал ежедневные действия ВС России в рамках СВО ответом Киеву

Песков: все шаги ВС РФ в рамках СВО являются ответом на действия Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все ежедневные действия российской армии в рамках СВО являются ответом на действия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными ежедневно – это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического режима", - сказал Песков журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Песков
 
 
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