https://ria.ru/20250606/delo-2021335486.html

На главу районной администрации в Брянской области завели дело

На главу районной администрации в Брянской области завели дело - РИА Новости, 06.06.2025

На главу районной администрации в Брянской области завели дело

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено на главу администрации Выгоничского района Брянской области Сергея Чепикова, сообщила пресс-служба РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:57:00+03:00

2025-06-06T14:57:00+03:00

2025-06-06T14:57:00+03:00

брянская область

выгоничский район

россия

происшествия

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ТУЛА, 6 июн – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено на главу администрации Выгоничского района Брянской области Сергея Чепикова, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в рамках нацпроекта "Демография" администрация района заключила контракт с подрядной организацией для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Выгоничи. В ходе прокурорской проверки стало известно, что глава администрации после истечения срока банковской гарантии заключил дополнительные соглашения на продление контракта и на авансирование без обеспечения банковской гарантии подрядной организацией. В результате работы на сумму 15,5 миллионов рублей не выполнили, деньги на возвратили, а контракт был расторгнут. "Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении главы администрации Выгоничского района Чепикова С.Н. возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении. Уточняется, что подрядную организацию привлекли к административной ответственности за неисполнение обязательств и оштрафовали на 2,6 миллиона рублей. Объект был достроен другим подрядчиком. По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области, 18 апреля 2025 года главу администрации Выгоничского района заключили под стражу по обвинению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, Чепиков получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде имущества на сумму не менее 258 730 рублей. За это глава администрации района должен был быстро согласовать изменения в проектно-сметную документацию и подписать акты выполненных работ по строительству ФОКа.

https://ria.ru/20250603/arest-2020710467.html

https://ria.ru/20250530/prigovor-2020071030.html

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брянская область, выгоничский район, россия, происшествия