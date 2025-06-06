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Дело о теракте завели после обстрела Рыльска, где погибла женщина
Дело о теракте завели после обстрела Рыльска, где погибла женщина - РИА Новости, 06.06.2025
Дело о теракте завели после обстрела Рыльска, где погибла женщина
Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска, где погибла женщина, обнаружены фрагменты ракет РСЗО "Вампир" с поражающими элементами, сообщила РИА РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:55:00+03:00
2025-06-06T11:55:00+03:00
2025-06-06T11:55:00+03:00
рыльск
россия
курская область
светлана петренко
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска, где погибла женщина, обнаружены фрагменты ракет РСЗО "Вампир" с поражающими элементами, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствиям, в четверг украинские силовики нанесли прицельный ракетный удар по жилым домам в Рыльске. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате произошедшего погибла 32-летняя женщина, еще шесть мирных жителей получили ранения. Кроме того, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. "В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) военные следователи зафиксировали последствия совершенного украинскими боевиками преступления. На месте происшествия обнаружены фрагменты ракет от чешской ракетной системы залпового огня "Вампир", начиненных поражающими элементами для причинения максимального урона", - сказала Петренко. В настоящее время военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими мирными жителями, назначены судебные экспертизы для причиненного ущерба. Также следствием устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к этому преступлению.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рыльск, россия, курская область, светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Рыльск, Россия, Курская область, Светлана Петренко, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Дело о теракте завели после обстрела Рыльска, где погибла женщина
СК завел дело после обстрела Рыльска, обнаружены фрагменты ракет "Вампир"