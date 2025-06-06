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Николаев анонсировал новый проект по поддержке ветеранов спецоперации - РИА Новости, 06.06.2025
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09:59 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/chuvashiya-2021250209.html
Николаев анонсировал новый проект по поддержке ветеранов спецоперации
Николаев анонсировал новый проект по поддержке ветеранов спецоперации - РИА Новости, 06.06.2025
Николаев анонсировал новый проект по поддержке ветеранов спецоперации
Чувашия запускает новый проект "СВОи в бизнесе" для поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил глава региона Олег Николаев в своем официальном... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:59:00+03:00
2025-06-06T09:59:00+03:00
общество
олег николаев (политик)
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чувашия запускает новый проект "СВОи в бизнесе" для поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил глава региона Олег Николаев в своем официальном телеграм-канале. Он добавил, что власти помогут бойцам открыть и развить свое дело, самостоятельно им управляя. В начале июля стартует образовательная программа в центре "Мой бизнес". Ветераны СВО получат все необходимые инструменты: обучение, бесплатные юридические и бухгалтерские консультации, а также специальные условия от ПСБ. Под руководством специалистов они пройдут путь от идеи до полного запуска своего дела. По словам Николаева, этот проект является еще одним шагом в программе по социальной адаптации военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. "Наша цель — помочь каждому защитнику Родины как можно быстрее реализовать себя в мирной жизни, стать лидером и вдохновлять окружающих", — заключил Николаев.
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общество, олег николаев (политик), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Общество, Олег Николаев (политик), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Николаев анонсировал новый проект по поддержке ветеранов спецоперации

Глава Чувашии Николаев анонсировал новый проект "СВОи в бизнесе"

© Фото : пресс-служба правительства ЧувашииГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Чувашии
Глава Чувашской Республики Олег Николаев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чувашия запускает новый проект "СВОи в бизнесе" для поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил глава региона Олег Николаев в своем официальном телеграм-канале.
Он добавил, что власти помогут бойцам открыть и развить свое дело, самостоятельно им управляя.
В начале июля стартует образовательная программа в центре "Мой бизнес". Ветераны СВО получат все необходимые инструменты: обучение, бесплатные юридические и бухгалтерские консультации, а также специальные условия от ПСБ. Под руководством специалистов они пройдут путь от идеи до полного запуска своего дела.
По словам Николаева, этот проект является еще одним шагом в программе по социальной адаптации военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО.
"Наша цель — помочь каждому защитнику Родины как можно быстрее реализовать себя в мирной жизни, стать лидером и вдохновлять окружающих", — заключил Николаев.
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