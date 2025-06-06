https://ria.ru/20250606/chuvashiya-2021250209.html

Николаев анонсировал новый проект по поддержке ветеранов спецоперации

Николаев анонсировал новый проект по поддержке ветеранов спецоперации - РИА Новости, 06.06.2025

Николаев анонсировал новый проект по поддержке ветеранов спецоперации

Чувашия запускает новый проект "СВОи в бизнесе" для поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил глава региона Олег Николаев в своем официальном... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:59:00+03:00

2025-06-06T09:59:00+03:00

2025-06-06T09:59:00+03:00

общество

олег николаев (политик)

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поддержка бизнеса

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чувашия запускает новый проект "СВОи в бизнесе" для поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил глава региона Олег Николаев в своем официальном телеграм-канале. Он добавил, что власти помогут бойцам открыть и развить свое дело, самостоятельно им управляя. В начале июля стартует образовательная программа в центре "Мой бизнес". Ветераны СВО получат все необходимые инструменты: обучение, бесплатные юридические и бухгалтерские консультации, а также специальные условия от ПСБ. Под руководством специалистов они пройдут путь от идеи до полного запуска своего дела. По словам Николаева, этот проект является еще одним шагом в программе по социальной адаптации военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. "Наша цель — помочь каждому защитнику Родины как можно быстрее реализовать себя в мирной жизни, стать лидером и вдохновлять окружающих", — заключил Николаев.

https://ria.ru/20250521/chuvashiya-2018337754.html

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общество, олег николаев (политик), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса