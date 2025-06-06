Чернышенко: комиссия НТР согласовала паспорт нацпроекта по космосу
Чернышенко: комиссия НТР согласовала паспорт нацпроекта техлидерства по космосу
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) согласовала паспорт нацпроекта технологического лидерства по космосу, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«
"На заседании согласовали проект паспорта национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 и на перспективу до 2036 года", - говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, нацпроект технологического лидерства по космосу включает восемь федеральных проектов.
«
"На заседании Комиссии по НТР согласовали его в части кадрового и научного обеспечения", - добавил вице-премьер.
Он отметил, что для решения стоящих задач потребуется продумать программы фундаментальных исследований космических объектов и меры поддержки по воспитанию и привлечению в отрасль высокопрофессиональных молодых специалистов.
Чернышенко призвал мобилизовать науку для создания моделей ИИ
25 ноября 2024, 15:49