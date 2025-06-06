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Чернышенко: комиссия НТР согласовала паспорт нацпроекта по космосу - РИА Новости, 06.06.2025
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Наука
 
12:14 06.06.2025 (обновлено: 12:46 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/chernyshenko-2021287674.html
Чернышенко: комиссия НТР согласовала паспорт нацпроекта по космосу
Чернышенко: комиссия НТР согласовала паспорт нацпроекта по космосу - РИА Новости, 06.06.2025
Чернышенко: комиссия НТР согласовала паспорт нацпроекта по космосу
Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) согласовала паспорт нацпроекта технологического лидерства по космосу, сообщили в аппарате вице-премьера РФ... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:14:00+03:00
2025-06-06T12:46:00+03:00
наука
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) согласовала паспорт нацпроекта технологического лидерства по космосу, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "На заседании согласовали проект паспорта национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 и на перспективу до 2036 года", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, нацпроект технологического лидерства по космосу включает восемь федеральных проектов. "На заседании Комиссии по НТР согласовали его в части кадрового и научного обеспечения", - добавил вице-премьер. Он отметил, что для решения стоящих задач потребуется продумать программы фундаментальных исследований космических объектов и меры поддержки по воспитанию и привлечению в отрасль высокопрофессиональных молодых специалистов.
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дмитрий чернышенко, россия
Наука, Дмитрий Чернышенко, Россия
Чернышенко: комиссия НТР согласовала паспорт нацпроекта по космосу

Чернышенко: комиссия НТР согласовала паспорт нацпроекта техлидерства по космосу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) согласовала паспорт нацпроекта технологического лидерства по космосу, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«
"На заседании согласовали проект паспорта национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 и на перспективу до 2036 года", - говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, нацпроект технологического лидерства по космосу включает восемь федеральных проектов.
«
"На заседании Комиссии по НТР согласовали его в части кадрового и научного обеспечения", - добавил вице-премьер.
Он отметил, что для решения стоящих задач потребуется продумать программы фундаментальных исследований космических объектов и меры поддержки по воспитанию и привлечению в отрасль высокопрофессиональных молодых специалистов.
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