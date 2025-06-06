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Силы ПВО уничтожили десять беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили десять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 06.06.2025

Силы ПВО уничтожили десять беспилотников, летевших на Москву

Российские военные ликвидировали десять дронов, направлявшихся на Москву, говорится в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T04:42:00+03:00

2025-06-06T04:42:00+03:00

2025-06-06T04:42:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские военные ликвидировали десять дронов, направлявшихся на Москву, говорится в Telegram-канале мэра Сергея Собянина."ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА. На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву", — написал он.На месте падения фрагментов дронов работают специалисты экстренных служб.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

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москва, россия, сергей собянин, вооруженные силы украины, безопасность, беспилотники