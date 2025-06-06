Бирюков: горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности
Бирюков: горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в период с 7 по 9 июня включительно на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.
"Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся парковые, лесопарковые и зеленые территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи озелененных территорий и парковых зон организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно оказать содействие пожарным", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в жаркую погоду коммунальные службы будут в цикличном режиме проводить полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации. В жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 сантиметров.