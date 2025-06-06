https://ria.ru/20250606/biryukov-2021312726.html

Бирюков: горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Бирюков: горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 06.06.2025

Бирюков: горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:39:00+03:00

2025-06-06T13:39:00+03:00

2025-06-06T13:54:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

тинао

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в период с 7 по 9 июня включительно на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. "Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся парковые, лесопарковые и зеленые территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи озелененных территорий и парковых зон организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно оказать содействие пожарным", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в жаркую погоду коммунальные службы будут в цикличном режиме проводить полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации. В жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 сантиметров.

https://ria.ru/20250606/moskva-2021296755.html

https://realty.ria.ru/20250606/moskva-2021069467.html

москва

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков