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Глобальный Юг и Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией - РИА Новости, 06.06.2025
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07:27 06.06.2025
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Глобальный Юг и Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией
Глобальный Юг и Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией - РИА Новости, 06.06.2025
Глобальный Юг и Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией
Страны Глобального Юга и Востока стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на давление на них со стороны Запада - это показал прошедший в конце мая РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:27:00+03:00
2025-06-06T07:27:00+03:00
россия
восток
москва
александр венедиктов
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Страны Глобального Юга и Востока стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на давление на них со стороны Запада - это показал прошедший в конце мая в Москве международный форум по безопасности, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Итоги состоявшейся конференции в очередной раз доказали, что страны Глобального Юга и Востока стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на оказываемое на них давление со стороны западников. В этой связи партнеры единогласно отмечали важность проведения наших конференций в будущем", - сказал Венедиктов. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходила под эгидой Совбеза РФ в Национальном центре "Россия" 27-29 мая. В ней приняли участие 126 делегаций из 104 стран, возглавляемых секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.
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россия, восток, москва, александр венедиктов, безопасность
Россия, Восток, Москва, Александр Венедиктов, Безопасность
Глобальный Юг и Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией

Венедиктов: Глобальный Юг и Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией

© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииЗаместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Страны Глобального Юга и Востока стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на давление на них со стороны Запада - это показал прошедший в конце мая в Москве международный форум по безопасности, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Итоги состоявшейся конференции в очередной раз доказали, что страны Глобального Юга и Востока стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на оказываемое на них давление со стороны западников. В этой связи партнеры единогласно отмечали важность проведения наших конференций в будущем", - сказал Венедиктов.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходила под эгидой Совбеза РФ в Национальном центре "Россия" 27-29 мая. В ней приняли участие 126 делегаций из 104 стран, возглавляемых секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 05:07
 
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