https://ria.ru/20250606/bezopasnost-2021230395.html

Глобальный Юг и Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией

Глобальный Юг и Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией - РИА Новости, 06.06.2025

Глобальный Юг и Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией

Страны Глобального Юга и Востока стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на давление на них со стороны Запада - это показал прошедший в конце мая РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:27:00+03:00

2025-06-06T07:27:00+03:00

2025-06-06T07:27:00+03:00

россия

восток

москва

александр венедиктов

безопасность

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Страны Глобального Юга и Востока стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на давление на них со стороны Запада - это показал прошедший в конце мая в Москве международный форум по безопасности, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Итоги состоявшейся конференции в очередной раз доказали, что страны Глобального Юга и Востока стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на оказываемое на них давление со стороны западников. В этой связи партнеры единогласно отмечали важность проведения наших конференций в будущем", - сказал Венедиктов. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходила под эгидой Совбеза РФ в Национальном центре "Россия" 27-29 мая. В ней приняли участие 126 делегаций из 104 стран, возглавляемых секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.

https://ria.ru/20250606/sovbez-2021221174.html

россия

восток

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, восток, москва, александр венедиктов, безопасность