https://ria.ru/20250606/bespilotniki-2021274276.html

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:26:00+03:00

2025-06-06T11:26:00+03:00

2025-06-06T11:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "6 июня т.г. в период с 8.50 до 10.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)