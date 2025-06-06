РЭЦ и Воронежская область укрепляют связи на выставке "БЕЛАГРО-2025"
РЭЦ и ЦПЭ Воронежской области укрепляет межрегиональные связи на "БЕЛАГРО-2025"
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦМеждународная выставка "БЕЛАГРО-2025" в Минске
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
Международная выставка "БЕЛАГРО-2025" в Минске
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) на проходящей с 3 по 7 июня в Минске масштабной международной выставке "БЕЛАГРО-2025", где пять российских регионов представили объединенную экспозицию, демонстрирующую потенциал отечественного агропромышленного комплекса, оказал методическую поддержку организатору участия кооперации регионов — ЦПЭ Воронежской области, сообщает центр.
"33 компании из Воронежской, Липецкой, Новосибирской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края. Такой широкий состав участников позволил охватить практически весь спектр сельскохозяйственной продукции — от зерновых и масличных культур до современной сельхозтехники и перерабатывающего оборудования. Особенность участия российских регионов заключалась в комплексной презентации не только продукции, но и инвестиционного потенциала территорий", - говорится в сообщении.
"БЕЛАГРО-2025" стала не просто выставочной площадкой, а эффективной площадкой для установления деловых контактов. В рамках российской экспозиции прошла серия B2B-переговоров с потенциальными партнерами из стран Евразийского экономического союза. Практика показала, что участие в выставке позволяет российским компаниям не только находить новых покупателей, но и заключать контракты на поставку оборудования и технологий.
Как уточнили в РЭЦ, межрегиональный формат участия доказал свою эффективность. Объединение маркетинговых ресурсов и логистических возможностей позволило компаниям расширить деловые контакты и найти новые рынки сбыта. Участие российских регионов в таком формате подчеркивает стратегический курс на развитие экспортного потенциала АПК и укрепление торговых связей со странами ЕАЭС.
РЭЦ добавил, что выставка "БЕЛАГРО" традиционно привлекает более 500 экспонентов из порядка 30 стран мира, что делает ее одной из ключевых площадок для развития международного сотрудничества в агропромышленной сфере.