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Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации
Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации - РИА Новости, 06.06.2025
Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:00:00+03:00
2025-06-06T18:00:00+03:00
2025-06-06T18:00:00+03:00
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владимир путин
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тольятти
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин указал на медленное создание нормативной базы для использования беспилотников в РФ. Он напомнил, что этот вопрос также обсуждался четыре месяца назад на совещании в Тольятти. "Мы говорим о том, что единое правовое регулирование использования воздушного и околоземного космического пространства, оно пока не заработало, его нет. А мы тогда еще четыре месяца назад сказали, что оно должно быть создано. А для чего? Для обеспечения безопасности полетов беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых воздушных судов. Это же принципиальная вещь", - сказал Путин. Он отметил, что сейчас это сделать непросто, особенно в условиях СВО. "Но нормативную базу-то можно создавать. Сказали надо сделать, но не сделали же пока", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, тольятти
Россия, Владимир Путин, Экономика, Тольятти
Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации
Путин призвал создать единую нормативную базу для развития беспилотной авиации