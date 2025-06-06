https://ria.ru/20250606/aviatsiya-2021400850.html

Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации

Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации - РИА Новости, 06.06.2025

Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:00:00+03:00

2025-06-06T18:00:00+03:00

2025-06-06T18:00:00+03:00

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тольятти

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин указал на медленное создание нормативной базы для использования беспилотников в РФ. Он напомнил, что этот вопрос также обсуждался четыре месяца назад на совещании в Тольятти. "Мы говорим о том, что единое правовое регулирование использования воздушного и околоземного космического пространства, оно пока не заработало, его нет. А мы тогда еще четыре месяца назад сказали, что оно должно быть создано. А для чего? Для обеспечения безопасности полетов беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых воздушных судов. Это же принципиальная вещь", - сказал Путин. Он отметил, что сейчас это сделать непросто, особенно в условиях СВО. "Но нормативную базу-то можно создавать. Сказали надо сделать, но не сделали же пока", - сказал Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, экономика, тольятти