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Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации - РИА Новости, 06.06.2025
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18:00 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/aviatsiya-2021400850.html
Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации
Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации - РИА Новости, 06.06.2025
Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:00:00+03:00
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россия
владимир путин
экономика
тольятти
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин указал на медленное создание нормативной базы для использования беспилотников в РФ. Он напомнил, что этот вопрос также обсуждался четыре месяца назад на совещании в Тольятти. "Мы говорим о том, что единое правовое регулирование использования воздушного и околоземного космического пространства, оно пока не заработало, его нет. А мы тогда еще четыре месяца назад сказали, что оно должно быть создано. А для чего? Для обеспечения безопасности полетов беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых воздушных судов. Это же принципиальная вещь", - сказал Путин. Он отметил, что сейчас это сделать непросто, особенно в условиях СВО. "Но нормативную базу-то можно создавать. Сказали надо сделать, но не сделали же пока", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, экономика, тольятти
Россия, Владимир Путин, Экономика, Тольятти
Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации

Путин призвал создать единую нормативную базу для развития беспилотной авиации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал создавать нормативную базу для развития беспилотной авиации.
На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин указал на медленное создание нормативной базы для использования беспилотников в РФ. Он напомнил, что этот вопрос также обсуждался четыре месяца назад на совещании в Тольятти.
«
"Мы говорим о том, что единое правовое регулирование использования воздушного и околоземного космического пространства, оно пока не заработало, его нет. А мы тогда еще четыре месяца назад сказали, что оно должно быть создано. А для чего? Для обеспечения безопасности полетов беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых воздушных судов. Это же принципиальная вещь", - сказал Путин.
Он отметил, что сейчас это сделать непросто, особенно в условиях СВО.
"Но нормативную базу-то можно создавать. Сказали надо сделать, но не сделали же пока", - сказал Путин.
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