Рейтинг@Mail.ru
Причиной травмирования людей под Тулой стала производственная авария - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 06.06.2025 (обновлено: 09:41 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/avariya-2021243544.html
Причиной травмирования людей под Тулой стала производственная авария
Причиной травмирования людей под Тулой стала производственная авария - РИА Новости, 06.06.2025
Причиной травмирования людей под Тулой стала производственная авария
Причиной травмирования ночью трех граждан в Тульской области стала производственная авария, от атаки БПЛА никто не пострадал, заявил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:32:00+03:00
2025-06-06T09:41:00+03:00
тула
тульская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
ТУЛА, 6 июн - РИА Новости. Причиной травмирования ночью трех граждан в Тульской области стала производственная авария, от атаки БПЛА никто не пострадал, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.В пятницу глава Тульской области сообщил об уничтожении над регионом двух вражеских беспилотников. По его словам, в результате атаки пострадали три человека."По итогам работы оперативной группы установлено, что причиной получения травм людьми минувшей ночью стала производственная авария. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается. От атаки БПЛА никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале Миляева.
https://ria.ru/20250522/vzryv-2018434949.html
тула
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тула, тульская область, происшествия
Тула, Тульская область, Происшествия
Причиной травмирования людей под Тулой стала производственная авария

Причиной травмирования 3 людей в Тульской области стала производственная авария

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 6 июн - РИА Новости. Причиной травмирования ночью трех граждан в Тульской области стала производственная авария, от атаки БПЛА никто не пострадал, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В пятницу глава Тульской области сообщил об уничтожении над регионом двух вражеских беспилотников. По его словам, в результате атаки пострадали три человека.
"По итогам работы оперативной группы установлено, что причиной получения травм людьми минувшей ночью стала производственная авария. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается. От атаки БПЛА никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале Миляева.
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Взрыв газа в Ставрополе повредил более 40 квартир
22 мая, 12:05
 
ТулаТульская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала