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Причиной травмирования людей под Тулой стала производственная авария
Причиной травмирования людей под Тулой стала производственная авария - РИА Новости, 06.06.2025
Причиной травмирования людей под Тулой стала производственная авария
Причиной травмирования ночью трех граждан в Тульской области стала производственная авария, от атаки БПЛА никто не пострадал, заявил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:32:00+03:00
2025-06-06T09:32:00+03:00
2025-06-06T09:41:00+03:00
тула
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ТУЛА, 6 июн - РИА Новости. Причиной травмирования ночью трех граждан в Тульской области стала производственная авария, от атаки БПЛА никто не пострадал, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.В пятницу глава Тульской области сообщил об уничтожении над регионом двух вражеских беспилотников. По его словам, в результате атаки пострадали три человека."По итогам работы оперативной группы установлено, что причиной получения травм людьми минувшей ночью стала производственная авария. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается. От атаки БПЛА никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале Миляева.
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тула, тульская область, происшествия
Тула, Тульская область, Происшествия
Причиной травмирования людей под Тулой стала производственная авария
Причиной травмирования 3 людей в Тульской области стала производственная авария