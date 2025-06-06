https://ria.ru/20250606/avariya-2021243544.html

Причиной травмирования людей под Тулой стала производственная авария

Причиной травмирования людей под Тулой стала производственная авария - РИА Новости, 06.06.2025

Причиной травмирования людей под Тулой стала производственная авария

Причиной травмирования ночью трех граждан в Тульской области стала производственная авария, от атаки БПЛА никто не пострадал, заявил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:32:00+03:00

2025-06-06T09:32:00+03:00

2025-06-06T09:41:00+03:00

тула

тульская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

ТУЛА, 6 июн - РИА Новости. Причиной травмирования ночью трех граждан в Тульской области стала производственная авария, от атаки БПЛА никто не пострадал, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.В пятницу глава Тульской области сообщил об уничтожении над регионом двух вражеских беспилотников. По его словам, в результате атаки пострадали три человека."По итогам работы оперативной группы установлено, что причиной получения травм людьми минувшей ночью стала производственная авария. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается. От атаки БПЛА никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале Миляева.

https://ria.ru/20250522/vzryv-2018434949.html

тула

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тула, тульская область, происшествия