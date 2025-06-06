https://ria.ru/20250606/ataki-2021254384.html

СМИ раскрыли, что произошло в Белом доме из-за атак Украины на аэродромы

СМИ раскрыли, что произошло в Белом доме из-за атак Украины на аэродромы - РИА Новости, 06.06.2025

СМИ раскрыли, что произошло в Белом доме из-за атак Украины на аэродромы

Атаки Киева на российские аэродромы поставили американского лидера Дональда Трампа и его администрацию в затруднительное положение, пишет политический... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:20:00+03:00

2025-06-06T10:20:00+03:00

2025-06-06T14:43:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Атаки Киева на российские аэродромы поставили американского лидера Дональда Трампа и его администрацию в затруднительное положение, пишет политический обозревать Клара Стателло в статье для портала L'AntiDiplomatico."Масштабная атака поставила президента США и его команду в очень затруднительное положение на решающем этапе переговоров между Россией и Украиной", — говорится в публикации.Автор статьи также отметила, что распространившаяся информация о том, что Киев якобы проинформировал Вашингтон о проведении операции имела целью подорвать процесс нормализации отношений между Россией и США.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.В среду Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре заявил ему о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам. Глава Белого дома также сообщил, что США не были заранее проинформированы о планах Киева атаковать российские стратегические объекты.

https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021237843.html

https://ria.ru/20250606/vstrecha-2021290480.html

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