https://ria.ru/20250606/armeniya-2021323482.html

Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко

Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.06.2025

Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко

Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:11:00+03:00

2025-06-06T14:11:00+03:00

2025-06-06T15:49:00+03:00

россия

армения

валентина матвиенко

совет федерации рф

никол пашинян

в мире

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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, сообщала ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента."У меня осталось очень хорошее впечатление (после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ред). Вы знаете, вот, расхожие фразы, что между Россией и Арменией кризис доверия. У меня такого ощущения нет, наоборот", - сказала Матвиенко журналистам.

https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html

россия

армения

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Ольга Фомченкова

россия, армения, валентина матвиенко, совет федерации рф, никол пашинян, в мире