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Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.06.2025
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14:11 06.06.2025 (обновлено: 15:49 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/armeniya-2021323482.html
Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко
Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.06.2025
Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко
Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:11:00+03:00
2025-06-06T15:49:00+03:00
россия
армения
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, сообщала ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента."У меня осталось очень хорошее впечатление (после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ред). Вы знаете, вот, расхожие фразы, что между Россией и Арменией кризис доверия. У меня такого ощущения нет, наоборот", - сказала Матвиенко журналистам.
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
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россия, армения, валентина матвиенко, совет федерации рф, никол пашинян, в мире
Россия, Армения, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Никол Пашинян, В мире
Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко

Матвиенко заявила об отсутствии кризиса доверия между Россией и Арменией

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, сообщала ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента.
"У меня осталось очень хорошее впечатление (после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ред). Вы знаете, вот, расхожие фразы, что между Россией и Арменией кризис доверия. У меня такого ощущения нет, наоборот", - сказала Матвиенко журналистам.
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