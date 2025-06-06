https://ria.ru/20250606/armeniya-2021323482.html
Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко
Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.06.2025
Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко
Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:11:00+03:00
2025-06-06T14:11:00+03:00
2025-06-06T15:49:00+03:00
россия
армения
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, сообщала ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента."У меня осталось очень хорошее впечатление (после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ред). Вы знаете, вот, расхожие фразы, что между Россией и Арменией кризис доверия. У меня такого ощущения нет, наоборот", - сказала Матвиенко журналистам.
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, валентина матвиенко, совет федерации рф, никол пашинян, в мире
Россия, Армения, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Никол Пашинян, В мире
Между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия, заявила Матвиенко
Матвиенко заявила об отсутствии кризиса доверия между Россией и Арменией