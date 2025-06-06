https://ria.ru/20250606/arktika-2021365228.html
Путин: правительство скоро утвердит планы развития опорных городов Арктики
Путин: правительство скоро утвердит планы развития опорных городов Арктики - РИА Новости, 06.06.2025
Путин: правительство скоро утвердит планы развития опорных городов Арктики
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ в ближайшее время должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:26:00+03:00
2025-06-06T16:26:00+03:00
2025-06-06T16:30:00+03:00
арктика
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ в ближайшее время должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики."В декабре прошлого года мы говорили о том, что нужно включить в национальные проекты мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Я знаю, что такая работа ведётся. В ближайшее время правительство должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250522/arktika-2018346180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, экономика, владимир путин
Арктика, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин: правительство скоро утвердит планы развития опорных городов Арктики
Путин: правительство скоро утвердит планы развития 16 опорных городов Арктики