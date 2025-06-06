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Путин: правительство скоро утвердит планы развития опорных городов Арктики - РИА Новости, 06.06.2025
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16:26 06.06.2025 (обновлено: 16:30 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/arktika-2021365228.html
Путин: правительство скоро утвердит планы развития опорных городов Арктики
Путин: правительство скоро утвердит планы развития опорных городов Арктики - РИА Новости, 06.06.2025
Путин: правительство скоро утвердит планы развития опорных городов Арктики
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ в ближайшее время должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:26:00+03:00
2025-06-06T16:30:00+03:00
арктика
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ в ближайшее время должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики."В декабре прошлого года мы говорили о том, что нужно включить в национальные проекты мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Я знаю, что такая работа ведётся. В ближайшее время правительство должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250522/arktika-2018346180.html
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арктика, россия, экономика, владимир путин
Арктика, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин: правительство скоро утвердит планы развития опорных городов Арктики

Путин: правительство скоро утвердит планы развития 16 опорных городов Арктики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ в ближайшее время должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики.
"В декабре прошлого года мы говорили о том, что нужно включить в национальные проекты мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Я знаю, что такая работа ведётся. В ближайшее время правительство должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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АрктикаРоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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