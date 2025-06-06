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Анохин: свыше 20 млрд рублей пошло на экономику и соцсферу Смоленщины

Анохин: свыше 20 млрд рублей пошло на экономику и соцсферу Смоленщины - РИА Новости, 06.06.2025

Анохин: свыше 20 млрд рублей пошло на экономику и соцсферу Смоленщины

Более 20 миллиардов рублей направили на развитие экономики и социальной сферы Смоленской области по итогам I квартала 2025 года, цифра на 32% больше, чем за... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T20:34:00+03:00

2025-06-06T20:34:00+03:00

2025-06-06T20:34:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 20 миллиардов рублей направили на развитие экономики и социальной сферы Смоленской области по итогам I квартала 2025 года, цифра на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, основной рост инвестиций отмечается в сельском хозяйстве (на 94%), в обрабатывающей промышленности (на 77%) и в энергетике (на 27%). В секторе обрабатывающей промышленности больше всего инвестировали в развитие производств готовых металлических изделий – рост составил 510%, а также резиновых и пластмассовых изделий – 390%. Кроме того, капиталовложения в обработку древесины увеличились почти на 78%, в химическую отрасль – на 56% и в пищевую промышленность – на 53%. "О чем говорят эти впечатляющие цифры? О развитии компаний в регионе, создании новых предприятий и производств, улучшении инфраструктуры, повышении благополучия жителей области и появлении дополнительных рабочих мест. Правительство региона продолжит работу по улучшению инвестиционного климата и формированию условий для экономического роста", – написал в своем телеграм-канале Анохин.

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смоленская область, василий анохин, россия