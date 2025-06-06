https://ria.ru/20250606/aktsiya-2021409362.html
Акция "Время СВОих" стартовала во всех смоленских медорганизациях
Акция "Время СВОих" стартовала во всех смоленских медорганизациях - РИА Новости, 06.06.2025
Акция "Время СВОих" стартовала во всех смоленских медорганизациях
Акция "Время СВОих" стартовала во всех медорганизациях Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:32:00+03:00
2025-06-06T18:32:00+03:00
2025-06-06T18:32:00+03:00
смоленская область
смоленская область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Акция "Время СВОих" стартовала во всех медорганизациях Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. "Регулярно встречаюсь с участниками СВО и их семьями. Для меня важно понимать, как работают наши меры поддержки, что беспокоит бойцов и их близких, где нужно усилить работу. На одной из встреч ко мне обратились с просьбой организовать в медучреждениях внеочередной прием участников специальной военной операции. Поддержал инициативу, с июня во всех медицинских организациях нашего региона стартовала акция "Время СВОих", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что каждую неделю: по вторникам и средам с 10:00 до 13:00 участники специальной военной операции смогут получить первичную медико-санитарную помощь без очереди и предварительной записи. У них будет возможность проконсультироваться у узкопрофильных специалистов, провести диагностические и лабораторные исследования. "Понимаю, что здоровье бойцов — это важно. Сейчас особое внимание уделяем вопросам их реабилитации и ресоциализации. Продолжим поддерживать наших защитников и вводить для дополнительные меры поддержки", - резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20250605/lager-2021058469.html
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смоленская область
Смоленская область, Смоленская область
Акция "Время СВОих" стартовала во всех смоленских медорганизациях
Анохин: акция "Время СВОих" проходит во всех смоленских медорганизациях
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Акция "Время СВОих" стартовала во всех медорганизациях Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Регулярно встречаюсь с участниками СВО и их семьями. Для меня важно понимать, как работают наши меры поддержки, что беспокоит бойцов и их близких, где нужно усилить работу. На одной из встреч ко мне обратились с просьбой организовать в медучреждениях внеочередной прием участников специальной военной операции. Поддержал инициативу, с июня во всех медицинских организациях нашего региона стартовала акция "Время СВОих", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что каждую неделю: по вторникам и средам с 10:00 до 13:00 участники специальной военной операции смогут получить первичную медико-санитарную помощь без очереди и предварительной записи. У них будет возможность проконсультироваться у узкопрофильных специалистов, провести диагностические и лабораторные исследования.
"Понимаю, что здоровье бойцов — это важно. Сейчас особое внимание уделяем вопросам их реабилитации и ресоциализации. Продолжим поддерживать наших защитников и вводить для дополнительные меры поддержки", - резюмировал губернатор.