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На Запорожской АЭС прокомментировали атаки ВСУ накануне визита Гросси - РИА Новости, 06.06.2025
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13:06 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/aes-2021303506.html
На Запорожской АЭС прокомментировали атаки ВСУ накануне визита Гросси
На Запорожской АЭС прокомментировали атаки ВСУ накануне визита Гросси - РИА Новости, 06.06.2025
На Запорожской АЭС прокомментировали атаки ВСУ накануне визита Гросси
Атаки ВСУ на тренажер Запорожской АЭС и Энергодар перед встречей главы МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:06:00+03:00
2025-06-06T13:06:00+03:00
в мире
калининград
энергодар
днепр (река)
рафаэль гросси
алексей лихачев
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ на тренажер Запорожской АЭС и Энергодар перед встречей главы МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде не случайны, заявила РИА Новости директор по связям с общественностью станции Евгения Яшина. В четверг в пресс-службе станции сообщили, что дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не пострадал, критических повреждений нет. В ночь на пятницу беспилотник ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по неэксплуатируемой гостинице, никто не пострадал, сообщил мэр города Максим Пухов. "Ночные удары по гостинице в городе атомщиков, вчерашние атаки на единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала Запорожской АЭС и сегодняшняя встреча Гросси и Лихачева по безопасности станции - это не похоже на совпадение. Слишком уж шаблонные действия: чем ближе ключевые встречи, тем чаще звучат "предупреждающие взрывы", - отметила Яшина. Ранее в пятницу источник РИА Новости сообщил, что Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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в мире, калининград, энергодар, днепр (река), рафаэль гросси, алексей лихачев, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ
В мире, Калининград, Энергодар, Днепр (река), Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прокомментировали атаки ВСУ накануне визита Гросси

Яшина: атаки ВСУ на тренажер Запорожской АЭС и Энергодар не случайны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ на тренажер Запорожской АЭС и Энергодар перед встречей главы МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде не случайны, заявила РИА Новости директор по связям с общественностью станции Евгения Яшина.
В четверг в пресс-службе станции сообщили, что дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не пострадал, критических повреждений нет. В ночь на пятницу беспилотник ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по неэксплуатируемой гостинице, никто не пострадал, сообщил мэр города Максим Пухов.
"Ночные удары по гостинице в городе атомщиков, вчерашние атаки на единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала Запорожской АЭС и сегодняшняя встреча Гросси и Лихачева по безопасности станции - это не похоже на совпадение. Слишком уж шаблонные действия: чем ближе ключевые встречи, тем чаще звучат "предупреждающие взрывы", - отметила Яшина.
Ранее в пятницу источник РИА Новости сообщил, что Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
В миреКалининградЭнергодарДнепр (река)Рафаэль ГроссиАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭ
 
 
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