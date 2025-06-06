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На Запорожской АЭС прокомментировали атаки ВСУ накануне визита Гросси

На Запорожской АЭС прокомментировали атаки ВСУ накануне визита Гросси - РИА Новости, 06.06.2025

На Запорожской АЭС прокомментировали атаки ВСУ накануне визита Гросси

Атаки ВСУ на тренажер Запорожской АЭС и Энергодар перед встречей главы МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:06:00+03:00

2025-06-06T13:06:00+03:00

2025-06-06T13:06:00+03:00

в мире

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днепр (река)

рафаэль гросси

алексей лихачев

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ на тренажер Запорожской АЭС и Энергодар перед встречей главы МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде не случайны, заявила РИА Новости директор по связям с общественностью станции Евгения Яшина. В четверг в пресс-службе станции сообщили, что дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не пострадал, критических повреждений нет. В ночь на пятницу беспилотник ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по неэксплуатируемой гостинице, никто не пострадал, сообщил мэр города Максим Пухов. "Ночные удары по гостинице в городе атомщиков, вчерашние атаки на единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала Запорожской АЭС и сегодняшняя встреча Гросси и Лихачева по безопасности станции - это не похоже на совпадение. Слишком уж шаблонные действия: чем ближе ключевые встречи, тем чаще звучат "предупреждающие взрывы", - отметила Яшина. Ранее в пятницу источник РИА Новости сообщил, что Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

калининград

энергодар

днепр (река)

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в мире, калининград, энергодар, днепр (река), рафаэль гросси, алексей лихачев, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ