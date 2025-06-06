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Эксперт оценил вероятность появления аэротакси в России в ближайшие годы - РИА Новости, 06.06.2025
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08:29 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/aerotaksi-2021235140.html
Эксперт оценил вероятность появления аэротакси в России в ближайшие годы
Эксперт оценил вероятность появления аэротакси в России в ближайшие годы - РИА Новости, 06.06.2025
Эксперт оценил вероятность появления аэротакси в России в ближайшие годы
Первые поездки с помощью аэротакси в России могут начаться уже в течение трех лет, при этом говорить о массовом их внедрении пока преждевременно, они будут в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:29:00+03:00
2025-06-06T08:29:00+03:00
россия
москва
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июня - РИА Новости. Первые поездки с помощью аэротакси в России могут начаться уже в течение трех лет, при этом говорить о массовом их внедрении пока преждевременно, они будут в пилотном режиме, заявил РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Пока, на мой взгляд, слишком рано говорить о массовом использовании беспилотных такси в течение ближайших года-двух. Однако можно ожидать, что в течение трех лет будут осуществлены первые пилотные перелеты. В России также могут быть запущены экспериментальные проекты с первыми лицензированными компаниями, работающими в рамках экспериментальных правовых режимов", - сказал Болотских. Эксперт отметил, что использование аэротакси позволит добираться до места назначения без пробок. Так, например, в Москве существует проблема переместиться из одного конца города в другой или, например, до аэропорта. В случае появления аэротакси облететь город, даже не пролетая по сути над центром, а огибая по МКАДу, будет гораздо быстрее, так как нет риска попасть в пробки. При этом, как отмечает эксперт, возникает вопрос о готовности инфраструктуры для таких перевозок, так как аэротакси потребует не только специальных зарядок, но и взлетных площадок. Также необходима сервисная инфраструктура для обслуживания. "Технологические компании, которые начали разработку в области аэротакси, приняли правильное решение. Беспилотный летательный транспорт уже существует, например, в виде автопилота в самолетах. Подобную технологию вполне можно адаптировать и для аэротакси", - пояснил Болотских. В России разработку аэротакси активно ведут в том числе компания "Ховер", "Транспорт будущего" и "Вертолеты России".
https://ria.ru/20250605/skolkovo-2021171215.html
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россия, москва, экономика, ципр-2025
Россия, Москва, Экономика, ЦИПР-2025
Эксперт оценил вероятность появления аэротакси в России в ближайшие годы

Партнер компании "Яков и Партнеры" Болотских допустил появление аэротакси в РФ

© ГК "Аэросоюз"Аэротакси
Аэротакси - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© ГК "Аэросоюз"
Аэротакси. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июня - РИА Новости. Первые поездки с помощью аэротакси в России могут начаться уже в течение трех лет, при этом говорить о массовом их внедрении пока преждевременно, они будут в пилотном режиме, заявил РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Пока, на мой взгляд, слишком рано говорить о массовом использовании беспилотных такси в течение ближайших года-двух. Однако можно ожидать, что в течение трех лет будут осуществлены первые пилотные перелеты. В России также могут быть запущены экспериментальные проекты с первыми лицензированными компаниями, работающими в рамках экспериментальных правовых режимов", - сказал Болотских.
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Эксперт отметил, что использование аэротакси позволит добираться до места назначения без пробок. Так, например, в Москве существует проблема переместиться из одного конца города в другой или, например, до аэропорта. В случае появления аэротакси облететь город, даже не пролетая по сути над центром, а огибая по МКАДу, будет гораздо быстрее, так как нет риска попасть в пробки.
При этом, как отмечает эксперт, возникает вопрос о готовности инфраструктуры для таких перевозок, так как аэротакси потребует не только специальных зарядок, но и взлетных площадок. Также необходима сервисная инфраструктура для обслуживания.
"Технологические компании, которые начали разработку в области аэротакси, приняли правильное решение. Беспилотный летательный транспорт уже существует, например, в виде автопилота в самолетах. Подобную технологию вполне можно адаптировать и для аэротакси", - пояснил Болотских.
В России разработку аэротакси активно ведут в том числе компания "Ховер", "Транспорт будущего" и "Вертолеты России".
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