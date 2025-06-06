Эксперт оценил вероятность появления аэротакси в России в ближайшие годы
Партнер компании "Яков и Партнеры" Болотских допустил появление аэротакси в РФ
© ГК "Аэросоюз"Аэротакси
© ГК "Аэросоюз"
Аэротакси. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июня - РИА Новости. Первые поездки с помощью аэротакси в России могут начаться уже в течение трех лет, при этом говорить о массовом их внедрении пока преждевременно, они будут в пилотном режиме, заявил РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Пока, на мой взгляд, слишком рано говорить о массовом использовании беспилотных такси в течение ближайших года-двух. Однако можно ожидать, что в течение трех лет будут осуществлены первые пилотные перелеты. В России также могут быть запущены экспериментальные проекты с первыми лицензированными компаниями, работающими в рамках экспериментальных правовых режимов", - сказал Болотских.
Эксперт отметил, что использование аэротакси позволит добираться до места назначения без пробок. Так, например, в Москве существует проблема переместиться из одного конца города в другой или, например, до аэропорта. В случае появления аэротакси облететь город, даже не пролетая по сути над центром, а огибая по МКАДу, будет гораздо быстрее, так как нет риска попасть в пробки.
При этом, как отмечает эксперт, возникает вопрос о готовности инфраструктуры для таких перевозок, так как аэротакси потребует не только специальных зарядок, но и взлетных площадок. Также необходима сервисная инфраструктура для обслуживания.
"Технологические компании, которые начали разработку в области аэротакси, приняли правильное решение. Беспилотный летательный транспорт уже существует, например, в виде автопилота в самолетах. Подобную технологию вполне можно адаптировать и для аэротакси", - пояснил Болотских.
В России разработку аэротакси активно ведут в том числе компания "Ховер", "Транспорт будущего" и "Вертолеты России".