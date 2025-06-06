https://ria.ru/20250606/aeroport-2021231243.html
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
В аэропорту Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:43:00+03:00
2025-06-06T07:43:00+03:00
2025-06-06T07:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
курумоч (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96311/10/963111005_0:67:3000:1755_1920x0_80_0_0_714ac992344649320e258b1f3adc9254.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее в аэропорту Самары вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности."В аэропорту Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250606/kaluga-2021224571.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96311/10/963111005_384:0:2828:1833_1920x0_80_0_0_d8929f017d92eb96d778c6267b964713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, курумоч (аэропорт)
Специальная военная операция на Украине, Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Курумоч (аэропорт)
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
В аэропорту Самары сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов