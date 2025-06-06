https://ria.ru/20250606/aeroport-2021231243.html

В аэропорту Самары сняли временные ограничения

В аэропорту Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025

В аэропорту Самары сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:43:00+03:00

2025-06-06T07:43:00+03:00

2025-06-06T07:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

самара

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

курумоч (аэропорт)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее в аэропорту Самары вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности."В аэропорту Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250606/kaluga-2021224571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, курумоч (аэропорт)