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В аэропорту Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
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07:43 06.06.2025 (обновлено: 07:47 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/aeroport-2021231243.html
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
В аэропорту Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:43:00+03:00
2025-06-06T07:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
курумоч (аэропорт)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее в аэропорту Самары вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности."В аэропорту Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250606/kaluga-2021224571.html
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самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, курумоч (аэропорт)
Специальная военная операция на Украине, Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Курумоч (аэропорт)
В аэропорту Самары сняли временные ограничения

В аэропорту Самары сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкСамарский аэропорт "Курумоч"
Самарский аэропорт Курумоч - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Самарский аэропорт "Курумоч". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
Ранее в аэропорту Самары вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.
"В аэропорту Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
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Вчера, 05:55
 
Специальная военная операция на УкраинеСамараФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьКурумоч (аэропорт)
 
 
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