https://ria.ru/20250606/aeroport-2021219743.html

Работу аэропорта Внуково временно ограничили

Работу аэропорта Внуково временно ограничили - РИА Новости, 06.06.2025

Работу аэропорта Внуково временно ограничили

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T04:20:00+03:00

2025-06-06T04:20:00+03:00

2025-06-06T04:31:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_404df11965b554f015a6e028406179af.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Внуково", - написал он.Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

https://ria.ru/20250606/aeroporty-2021217724.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность