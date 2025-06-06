https://ria.ru/20250606/aeroport-2021219743.html
Работу аэропорта Внуково временно ограничили
Работу аэропорта Внуково временно ограничили - РИА Новости, 06.06.2025
Работу аэропорта Внуково временно ограничили
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:20:00+03:00
2025-06-06T04:20:00+03:00
2025-06-06T04:31:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Внуково", - написал он.Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.
https://ria.ru/20250606/aeroporty-2021217724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
Работу аэропорта Внуково временно ограничили
В аэропорту Внуково временно ограничили прием и выпуск воздушных судов