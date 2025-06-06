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Редактора URA.RU обвинили в передаче взятки в размере 20 тысяч рублей - РИА Новости, 06.06.2025
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19:11 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/advokat-2021416557.html
Редактора URA.RU обвинили в передаче взятки в размере 20 тысяч рублей
Редактора URA.RU обвинили в передаче взятки в размере 20 тысяч рублей - РИА Новости, 06.06.2025
Редактора URA.RU обвинили в передаче взятки в размере 20 тысяч рублей
Сумма взятки, в даче которой сотруднику полиции обвиняется свердловский редактор информагентства URA.RU Денис Аллаяров, составляет 20 тысяч рублей, сообщила... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:11:00+03:00
2025-06-06T19:11:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сумма взятки, в даче которой сотруднику полиции обвиняется свердловский редактор информагентства URA.RU Денис Аллаяров, составляет 20 тысяч рублей, сообщила журналистам его адвокат Светлана Герасимова. Ленинский райсуд Екатеринбурга в пятницу арестовал до 4 августа свердловского редактора информагентства URA.RU Дениса Аллаярова по обвинению в даче взятки должностному лицу. Ранее в этот же день экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в получении взятки и превышении полномочий, суд отправил под домашний арест тоже до 4 августа. "По словам его (Аллаярова - ред.) дяди - Карпова - денежные средства в размере 20 тысяч рублей Денис Аллаяров передал ему когда-то, точно он не помнит, где и когда", - сказала Герасимова. По словам второго адвоката журналиста Анастасии Харисоновой, Аллаяров считает, что возбуждение уголовного дела связано с его профессиональной деятельностью. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы - предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Как сообщало само URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
https://ria.ru/20250605/obysk-2021190060.html
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происшествия, екатеринбург, ura.ru, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Происшествия, Екатеринбург, Ura.ru, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Редактора URA.RU обвинили в передаче взятки в размере 20 тысяч рублей

Адвокат Герасимова: взятка редактора URA.RU Аллаярова составляла 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкРедактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сумма взятки, в даче которой сотруднику полиции обвиняется свердловский редактор информагентства URA.RU Денис Аллаяров, составляет 20 тысяч рублей, сообщила журналистам его адвокат Светлана Герасимова.
Ленинский райсуд Екатеринбурга в пятницу арестовал до 4 августа свердловского редактора информагентства URA.RU Дениса Аллаярова по обвинению в даче взятки должностному лицу. Ранее в этот же день экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в получении взятки и превышении полномочий, суд отправил под домашний арест тоже до 4 августа.
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"По словам его (Аллаярова - ред.) дяди - Карпова - денежные средства в размере 20 тысяч рублей Денис Аллаяров передал ему когда-то, точно он не помнит, где и когда", - сказала Герасимова.
По словам второго адвоката журналиста Анастасии Харисоновой, Аллаяров считает, что возбуждение уголовного дела связано с его профессиональной деятельностью.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы - предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Как сообщало само URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
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