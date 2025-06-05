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Третьего журналиста URA.RU отпустили после допроса в полиции
Третьего журналиста URA.RU отпустили после допроса в полиции - РИА Новости, 05.06.2025
Третьего журналиста URA.RU отпустили после допроса в полиции
Третьего задержанного сотрудника свердловской редакции URA.RU Анну Салымскую отпустили после допроса, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Краснов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:40:00+03:00
2025-06-05T14:40:00+03:00
2025-06-05T15:59:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Третьего задержанного сотрудника свердловской редакции URA.RU Анну Салымскую отпустили после допроса, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Краснов."(Салымскую. — Прим. ред.) отпустили. Статус: свидетель", — сказал собеседник агентства.Незадолго до этого с допроса в отделении полиции вышли журналисты Денис Аллаяров и Сергей Бодров, они находятся в статусе свидетелей.Обыски в редакции URA.RUВ четверг в силовых структурах рассказали РИА Новости, что в уральской редакции СМИ проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию. Предположительно, журналистов подозревают в покупке оперативной сводки главка МВД и использовании ее при подготовке статей.Издание URA.RU заявило, что обыски прошли также в квартирах нескольких журналистов, работа головного офиса приостановлена. Утверждается, что следователей "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".В региональном управлении СК пока не комментировали ситуацию.URA.RU — информационное интернет-агентство, основано в 2006 году. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края. Центральная редакция расположена в Екатеринбурге.
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екатеринбург, ura.ru, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге, происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), союз журналистов россии
Екатеринбург, Ura.ru, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Союз журналистов России
Третьего журналиста URA.RU отпустили после допроса в полиции
Адвокат Краснов: третьего задержанного сотрудника URA.RU отпустили после допроса