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Третьего журналиста URA.RU отпустили после допроса в полиции - РИА Новости, 05.06.2025
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14:40 05.06.2025 (обновлено: 15:59 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/zhurnalist-2021101430.html
Третьего журналиста URA.RU отпустили после допроса в полиции
Третьего журналиста URA.RU отпустили после допроса в полиции - РИА Новости, 05.06.2025
Третьего журналиста URA.RU отпустили после допроса в полиции
Третьего задержанного сотрудника свердловской редакции URA.RU Анну Салымскую отпустили после допроса, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Краснов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:40:00+03:00
2025-06-05T15:59:00+03:00
екатеринбург
ura.ru
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
союз журналистов россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Третьего задержанного сотрудника свердловской редакции URA.RU Анну Салымскую отпустили после допроса, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Краснов."(Салымскую. — Прим. ред.) отпустили. Статус: свидетель", — сказал собеседник агентства.Незадолго до этого с допроса в отделении полиции вышли журналисты Денис Аллаяров и Сергей Бодров, они находятся в статусе свидетелей.Обыски в редакции URA.RUВ четверг в силовых структурах рассказали РИА Новости, что в уральской редакции СМИ проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию. Предположительно, журналистов подозревают в покупке оперативной сводки главка МВД и использовании ее при подготовке статей.Издание URA.RU заявило, что обыски прошли также в квартирах нескольких журналистов, работа головного офиса приостановлена. Утверждается, что следователей "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".В региональном управлении СК пока не комментировали ситуацию.URA.RU — информационное интернет-агентство, основано в 2006 году. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края. Центральная редакция расположена в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250605/sotrudniki-2021073785.html
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екатеринбург, ura.ru, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге, происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), союз журналистов россии
Екатеринбург, Ura.ru, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Союз журналистов России
Третьего журналиста URA.RU отпустили после допроса в полиции

Адвокат Краснов: третьего задержанного сотрудника URA.RU отпустили после допроса

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВывеска информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге
Вывеска информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Вывеска информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Третьего задержанного сотрудника свердловской редакции URA.RU Анну Салымскую отпустили после допроса, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Краснов.
"(Салымскую. — Прим. ред.) отпустили. Статус: свидетель", — сказал собеседник агентства.
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции
Вчера, 12:56
Незадолго до этого с допроса в отделении полиции вышли журналисты Денис Аллаяров и Сергей Бодров, они находятся в статусе свидетелей.

Обыски в редакции URA.RU

В четверг в силовых структурах рассказали РИА Новости, что в уральской редакции СМИ проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию. Предположительно, журналистов подозревают в покупке оперативной сводки главка МВД и использовании ее при подготовке статей.
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В компьютерах URA.RU нашли подтверждения покупки сводок МВД
Вчера, 13:05
Издание URA.RU заявило, что обыски прошли также в квартирах нескольких журналистов, работа головного офиса приостановлена. Утверждается, что следователей "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
В региональном управлении СК пока не комментировали ситуацию.
URA.RU — информационное интернет-агентство, основано в 2006 году. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края. Центральная редакция расположена в Екатеринбурге.
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Союз журналистов России поддержал сотрудников URA.RU
Вчера, 14:16
 
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