https://ria.ru/20250605/zhurnalist-2021072282.html

Журналиста URA.RU Бодрова отпустили домой после допроса, сообщил адвокат

Журналиста URA.RU Бодрова отпустили домой после допроса, сообщил адвокат - РИА Новости, 05.06.2025

Журналиста URA.RU Бодрова отпустили домой после допроса, сообщил адвокат

Журналиста URA.RU Сергея Бодрова после допроса отпустили домой, он находится в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:53:00+03:00

2025-06-05T12:53:00+03:00

2025-06-05T12:53:00+03:00

происшествия

пермский край

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

ura.ru

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Журналиста URA.RU Сергея Бодрова после допроса отпустили домой, он находится в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов. Бодрова доставили в региональное управление СК, ранее отмечал собеседник агентства. "В ходе допроса в качестве свидетеля он (Бодров – ред.) заявил, что при осуществлении журналистской деятельности он никогда не нарушал закон. Более никаких показаний он не давал. После завершения допроса он поехал домой. Он не задержан и находится в процессуальном статусе свидетеля", – рассказал Краснов. Адвокат добавил, что с Бодрова взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, их повезли на допрос. Издание URA. RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области". В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев. URA. RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

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