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Адвокат рассказал, почему нет новостей об осужденном за госизмену Журавеле - РИА Новости, 05.06.2025
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10:21 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/zhuravel-2021036334.html
Адвокат рассказал, почему нет новостей об осужденном за госизмену Журавеле
Адвокат рассказал, почему нет новостей об осужденном за госизмену Журавеле - РИА Новости, 05.06.2025
Адвокат рассказал, почему нет новостей об осужденном за госизмену Журавеле
Сжегший Коран и осуждённый за госизмену Никита Журавель здоров, а писем долго не было из-за цензора, ушедшего в отпуск, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:21:00+03:00
2025-06-05T10:21:00+03:00
происшествия
волгоград
россия
грозный
никита журавель
рамзан кадыров
волгоградский областной суд
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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Сжегший Коран и осуждённый за госизмену Никита Журавель здоров, а писем долго не было из-за цензора, ушедшего в отпуск, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Журавель долго не выходил на связь и не писал писем. "Жив-здоров. Есть обычные текущие проблемы: нет звонков родителям, не всегда получается быстро получить "ларек". Писем не было, потому что цензор был в отпуске", - сказал адвокат. Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года назначил Журавелю 14 лет колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана. Третий апелляционный суд в апреле признал приговор законным. Как ранее отмечала Генпрокуратура, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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происшествия, волгоград, россия, грозный, никита журавель, рамзан кадыров, волгоградский областной суд, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины
Происшествия, Волгоград, Россия, Грозный, Никита Журавель, Рамзан Кадыров, Волгоградский областной суд, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины
Адвокат рассказал, почему нет новостей об осужденном за госизмену Журавеле

Адвокат Сабинин: Журавель здоров, писем от него не было из-за отпуска у цензора

© РИА НовостиНикита Журавель во время оглашения приговора
Никита Журавель во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости
Никита Журавель во время оглашения приговора. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Сжегший Коран и осуждённый за госизмену Никита Журавель здоров, а писем долго не было из-за цензора, ушедшего в отпуск, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Журавель долго не выходил на связь и не писал писем.
«
"Жив-здоров. Есть обычные текущие проблемы: нет звонков родителям, не всегда получается быстро получить "ларек". Писем не было, потому что цензор был в отпуске", - сказал адвокат.
Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года назначил Журавелю 14 лет колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана. Третий апелляционный суд в апреле признал приговор законным.
Как ранее отмечала Генпрокуратура, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами
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ПроисшествияВолгоградРоссияГрозныйНикита ЖуравельРамзан КадыровВолгоградский областной судГенеральная прокуратура РФСлужба безопасности Украины
 
 
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