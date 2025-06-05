https://ria.ru/20250605/zhuravel-2021036334.html

Адвокат рассказал, почему нет новостей об осужденном за госизмену Журавеле

Адвокат рассказал, почему нет новостей об осужденном за госизмену Журавеле - РИА Новости, 05.06.2025

Адвокат рассказал, почему нет новостей об осужденном за госизмену Журавеле

Сжегший Коран и осуждённый за госизмену Никита Журавель здоров, а писем долго не было из-за цензора, ушедшего в отпуск, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:21:00+03:00

2025-06-05T10:21:00+03:00

2025-06-05T10:21:00+03:00

происшествия

волгоград

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грозный

никита журавель

рамзан кадыров

волгоградский областной суд

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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Сжегший Коран и осуждённый за госизмену Никита Журавель здоров, а писем долго не было из-за цензора, ушедшего в отпуск, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Журавель долго не выходил на связь и не писал писем. "Жив-здоров. Есть обычные текущие проблемы: нет звонков родителям, не всегда получается быстро получить "ларек". Писем не было, потому что цензор был в отпуске", - сказал адвокат. Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года назначил Журавелю 14 лет колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана. Третий апелляционный суд в апреле признал приговор законным. Как ранее отмечала Генпрокуратура, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.

https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929724704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, россия, грозный, никита журавель, рамзан кадыров, волгоградский областной суд, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины