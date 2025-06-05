Адвокат рассказал, почему нет новостей об осужденном за госизмену Журавеле
Адвокат Сабинин: Журавель здоров, писем от него не было из-за отпуска у цензора
© РИА НовостиНикита Журавель во время оглашения приговора
© РИА Новости
Никита Журавель во время оглашения приговора. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Сжегший Коран и осуждённый за госизмену Никита Журавель здоров, а писем долго не было из-за цензора, ушедшего в отпуск, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Журавель долго не выходил на связь и не писал писем.
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"Жив-здоров. Есть обычные текущие проблемы: нет звонков родителям, не всегда получается быстро получить "ларек". Писем не было, потому что цензор был в отпуске", - сказал адвокат.
Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года назначил Журавелю 14 лет колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана. Третий апелляционный суд в апреле признал приговор законным.
Как ранее отмечала Генпрокуратура, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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