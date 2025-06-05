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Жителя Великого Новгорода, сжегшего бывшую жену и ее сыновей, задержали

Жителя Великого Новгорода, сжегшего бывшую жену и ее сыновей, задержали - РИА Новости, 05.06.2025

Жителя Великого Новгорода, сжегшего бывшую жену и ее сыновей, задержали

Задержан новгородец, подозреваемый в убийстве бывшей жены и её сыновей, которых он поджег в дачном доме в Старорусском районе Новгородской области, сообщила... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:42:00+03:00

2025-06-05T11:42:00+03:00

2025-06-05T12:00:00+03:00

старорусский район

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Задержан новгородец, подозреваемый в убийстве бывшей жены и её сыновей, которых он поджег в дачном доме в Старорусском районе Новгородской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Уточняется, что в среду в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании дачного дома в Старорусском районе. После тушения пожара в доме обнаружены тела 65-летней женщины и двух её сыновей – 37 и 46 лет. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе работы следователей СК и полиции убийство раскрыто. Подозреваемым оказался 63-летний бывший муж женщины. "По версии следствия, подозреваемый пришел в дом к своей бывшей сожительнице, где у них произошел конфликт. Спустя некоторое время, выйдя на улицу, злоумышленник облил бензином и поджег дом, в котором находилась женщина и два её сына. После чего скрылся с места совершения преступления. В настоящее время он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250210/mordovija-1998396774.html

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старорусский район, великий новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия