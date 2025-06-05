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Жителя Великого Новгорода, сжегшего бывшую жену и ее сыновей, задержали - РИА Новости, 05.06.2025
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11:42 05.06.2025 (обновлено: 12:00 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/zhitel-2021054084.html
Жителя Великого Новгорода, сжегшего бывшую жену и ее сыновей, задержали
Жителя Великого Новгорода, сжегшего бывшую жену и ее сыновей, задержали - РИА Новости, 05.06.2025
Жителя Великого Новгорода, сжегшего бывшую жену и ее сыновей, задержали
Задержан новгородец, подозреваемый в убийстве бывшей жены и её сыновей, которых он поджег в дачном доме в Старорусском районе Новгородской области, сообщила... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:42:00+03:00
2025-06-05T12:00:00+03:00
старорусский район
великий новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Задержан новгородец, подозреваемый в убийстве бывшей жены и её сыновей, которых он поджег в дачном доме в Старорусском районе Новгородской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Уточняется, что в среду в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании дачного дома в Старорусском районе. После тушения пожара в доме обнаружены тела 65-летней женщины и двух её сыновей – 37 и 46 лет. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе работы следователей СК и полиции убийство раскрыто. Подозреваемым оказался 63-летний бывший муж женщины. "По версии следствия, подозреваемый пришел в дом к своей бывшей сожительнице, где у них произошел конфликт. Спустя некоторое время, выйдя на улицу, злоумышленник облил бензином и поджег дом, в котором находилась женщина и два её сына. После чего скрылся с места совершения преступления. В настоящее время он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
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старорусский район, великий новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Старорусский район, Великий Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Жителя Великого Новгорода, сжегшего бывшую жену и ее сыновей, задержали

Новгородец, который сжег бывшую жену и ее сыновей в дачном доме, задержан

© СУ СКР по Новгородской области/TelegramРабота СК РФ на месте поджога дачного дома в Старорусском районе Новгородской области
Работа СК РФ на месте поджога дачного дома в Старорусском районе Новгородской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© СУ СКР по Новгородской области/Telegram
Работа СК РФ на месте поджога дачного дома в Старорусском районе Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Задержан новгородец, подозреваемый в убийстве бывшей жены и её сыновей, которых он поджег в дачном доме в Старорусском районе Новгородской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Уточняется, что в среду в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании дачного дома в Старорусском районе. После тушения пожара в доме обнаружены тела 65-летней женщины и двух её сыновей – 37 и 46 лет. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе работы следователей СК и полиции убийство раскрыто. Подозреваемым оказался 63-летний бывший муж женщины.
"По версии следствия, подозреваемый пришел в дом к своей бывшей сожительнице, где у них произошел конфликт. Спустя некоторое время, выйдя на улицу, злоумышленник облил бензином и поджег дом, в котором находилась женщина и два её сына. После чего скрылся с места совершения преступления. В настоящее время он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Житель Мордовии убил жену и сжег ее тело в поле
10 февраля, 13:38
 
Старорусский районВеликий НовгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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