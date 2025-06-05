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В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 05.06.2025
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15:08 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/zemletryasenie--2021107541.html
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,6
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 05.06.2025
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Нарынской области Киргизии, такие данные приводит в четверг институт сейсмологии республики. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:08:00+03:00
2025-06-05T15:08:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
киргизия
нарынская область
в мире
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БИШКЕК, 5 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Нарынской области Киргизии, такие данные приводит в четверг институт сейсмологии республики. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы в 16.18 (13.18 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Киргизии в Нарынской области в 12 километрах юго-востоку от села Кара-Булак и в 79 километрах от областного центра города Нарын. "В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Орто-Сырт, Кара-Булан - 4 балла, в селах Кызыл-Туу, Кара-Булак, Казыбек - 3,5 балла", - уточнили в сейсмоинституте. По предварительным данным МЧС республики, пострадавших и серьезных разрушений в результате колебаний земной коры не зафиксировано.
https://ria.ru/20250604/kurily-2020830626.html
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киргизия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киргизия, нарынская область, в мире
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Киргизия, Нарынская область, В мире
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Нарынской области Киргизии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БИШКЕК, 5 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Нарынской области Киргизии, такие данные приводит в четверг институт сейсмологии республики.
По данным института, подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы в 16.18 (13.18 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Киргизии в Нарынской области в 12 километрах юго-востоку от села Кара-Булак и в 79 километрах от областного центра города Нарын.
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"В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Орто-Сырт, Кара-Булан - 4 балла, в селах Кызыл-Туу, Кара-Булак, Казыбек - 3,5 балла", - уточнили в сейсмоинституте.
По предварительным данным МЧС республики, пострадавших и серьезных разрушений в результате колебаний земной коры не зафиксировано.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КиргизияНарынская областьВ мире
 
 
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