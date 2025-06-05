https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021108440.html

"С интересом ждем". Французы призвали Зеленского готовиться к возмездию

"С интересом ждем". Французы призвали Зеленского готовиться к возмездию - РИА Новости, 05.06.2025

"С интересом ждем". Французы призвали Зеленского готовиться к возмездию

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, во время которого... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:11:00+03:00

2025-06-05T15:11:00+03:00

2025-06-05T23:52:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, во время которого лидеры обсудили в том числе атаки Киева на российские аэродромы."Хорошо, что двусторонние отношения между Россией и США улучшаются и смогут способствовать миру, если Трамп осознает, что у Зеленского нет ни малейшего желания положить конец конфликту, <...> поскольку продолжение боевых действий — это средство удержаться у власти вопреки всем законодательным актам. Если Вашингтон прекратит оказывать помощь Украине, боевые действия прекратятся практически незамедлительно", — написал комментатор."С интересом ждем ответа от России. Есть риск, что он окажется жестким", — отметил другой."Украинский народ терпит безответственные решения Зеленского, который при поддержке Запада отказывается от нейтрального статуса", — поделился мнением еще один пользователь."Это понятно, и Зеленский приложил все усилия, чтобы способствовать продолжению конфликта, который так необходим для его выживания и сохранения власти", — заключил читатель.В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили атаки ВСУ на российские аэродромы и итоги переговоров в Стамбуле, а также обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Глава Белого дома положительно оценил разговор и отметил, что лидеры продолжат контакты по Украине и другим не менее важным вопросам.Трамп также рассказал, что российский лидер заявил о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250605/frantsiya-2021056783.html

https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021043244.html

https://ria.ru/20250605/radiostantsiya-2021022754.html

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