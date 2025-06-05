https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021043244.html

На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы

На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы - РИА Новости, 05.06.2025

На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы

Владимир Зеленский испугался возможного ответа России на атаки Украины на аэродромы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:51:00+03:00

2025-06-05T10:51:00+03:00

2025-06-05T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский испугался возможного ответа России на атаки Украины на аэродромы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Этот безумный, загнанный в угол человек предпринял внезапную атаку (на российские аэродромы. — Прим. ред.), прекрасно понимая, что это повлечет за собой сокрушительный ответ. И теперь, когда ему сказали, что ответ действительно неизбежен и никто этому не будет препятствовать (потому что все ядерные державы заинтересованы в восстановлении ядерного сдерживания), он скулит и кусает руку, которая его кормит. Зеленский превратился в монстра", — написал он.В среду президент США Дональд Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре заявил ему о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250605/putin-2021015695.html

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в мире, украина, владимир зеленский, россия, золтан кошкович