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Путин участвует в заседании Совета по поддержке русского языка. Трансляция

Путин участвует в заседании Совета по поддержке русского языка. Трансляция - РИА Новости, 05.06.2025

Путин участвует в заседании Совета по поддержке русского языка. Трансляция

Президент Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:28:00+03:00

2025-06-05T15:28:00+03:00

2025-06-05T15:28:00+03:00

россия

владимир путин

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Президент Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

россия

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2025

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Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ 2025-06-05T15:28 true PT96M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, видео