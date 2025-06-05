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Путин участвует в заседании Совета по поддержке русского языка. Трансляция - РИА Новости, 05.06.2025
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15:28 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/zasedanie-2021111420.html
Путин участвует в заседании Совета по поддержке русского языка. Трансляция
Путин участвует в заседании Совета по поддержке русского языка. Трансляция - РИА Новости, 05.06.2025
Путин участвует в заседании Совета по поддержке русского языка. Трансляция
Президент Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:28:00+03:00
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россия
владимир путин
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Президент Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.
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60
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Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ
Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин участвует в заседании Совета по поддержке русского языка. Трансляция
Президент Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.
2025-06-05T15:28
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PT96M17S

Путин участвует в заседании Совета по поддержке русского языка. Трансляция

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Президент Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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