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Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 05.06.2025
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15:03 05.06.2025 (обновлено: 15:07 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/zasedanie-2021106052.html
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 05.06.2025
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент России Владимир Путин 6 июня проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр Михаил РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:03:00+03:00
2025-06-05T15:07:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
михаил мишустин
денис мантуров
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 июня проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кремля."Шестого июня Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема - запуск новых национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. С докладом выступит председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе заседания первый вице-премьер Денис Мантуров расскажет об обеспечении технологического лидерства в сфере космоса и биоэкономики, вице-премьер Виталий Савельев - о ходе реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
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владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин, денис мантуров
Владимир Путин, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Денис Мантуров
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 6 июня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 июня проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кремля.
"Шестого июня Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема - запуск новых национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. С докладом выступит председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе заседания первый вице-премьер Денис Мантуров расскажет об обеспечении технологического лидерства в сфере космоса и биоэкономики, вице-премьер Виталий Савельев - о ходе реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
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Владимир ПутинЭкономикаРоссияМихаил МишустинДенис Мантуров
 
 
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