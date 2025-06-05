https://ria.ru/20250605/zasedanie-2021106052.html

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 05.06.2025

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России Владимир Путин 6 июня проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр Михаил РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:03:00+03:00

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владимир путин

экономика

россия

михаил мишустин

денис мантуров

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 июня проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кремля."Шестого июня Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема - запуск новых национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. С докладом выступит председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе заседания первый вице-премьер Денис Мантуров расскажет об обеспечении технологического лидерства в сфере космоса и биоэкономики, вице-премьер Виталий Савельев - о ходе реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

https://ria.ru/20250605/papa-2021072465.html

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владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин, денис мантуров