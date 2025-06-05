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WP: ограничения на въезд в США для граждан ряда стран вызовут хаос - РИА Новости, 05.06.2025
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14:52 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/zapret-2021103999.html
WP: ограничения на въезд в США для граждан ряда стран вызовут хаос
WP: ограничения на въезд в США для граждан ряда стран вызовут хаос - РИА Новости, 05.06.2025
WP: ограничения на въезд в США для граждан ряда стран вызовут хаос
Указ о запрете и ограничении въезда в США для граждан ряда стран, подписанный американским лидером Дональдом Трампом, вызовет хаос и крах повседневной жизни в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:52:00+03:00
2025-06-05T14:52:00+03:00
в мире
сша
колорадо
афганистан
дональд трамп
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Указ о запрете и ограничении въезда в США для граждан ряда стран, подписанный американским лидером Дональдом Трампом, вызовет хаос и крах повседневной жизни в попавших под эти меры государствах, сообщает газета Washington Post. Трамп в среду полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, Трамп также подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи стран, включая Кубу, Туркменистан и Венесуэлу. "Недавно объявленный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд поселил страх и сомнения (о будущем - ред.) среди тех, кого он коснулся напрямую, и, как ожидается, вызовет хаос и нарушения в путешествиях и повседневной жизни", - пишет издание. По мнению Washington Post, объявленные меры ударят по тем, кто собирался в ближайшее время переехать в США, особенно из Афганистана. Кроме того, как отмечает издание, запрет на въезд серьезно скажется на гаитянцах, поскольку их страна сейчас переживает "один из худших кризисов" за долгое время. Газета также обращает внимание на то, что при объявлении ограничений Трамп упомянул теракт в Боулдере, штате Колорадо, в результате которого пострадали 15 человек. Подозреваемый в совершении теракта - мигрант из Египта, однако в списке стран, попавших под запрет, этого государства не оказалось. Телеканал ABC 4 июня сообщил, что число пострадавших при теракте в городе Боулдер американского штата Колорадо возросло до 15 человек. Ранее западные СМИ сообщали, что 1 июня в городе Боулдер штата Колорадо в результате нападения во время демонстрации в поддержку израильских заложников в секторе Газа пострадали восемь человек в возрасте от 52 до 88 лет. Один из них находился в критическом состоянии. Нападавший использовал самодельное воспламеняющееся устройство и выкрикивал пропалестинский лозунг.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021011660.html
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в мире, сша, колорадо, афганистан, дональд трамп
В мире, США, Колорадо, Афганистан, Дональд Трамп
WP: ограничения на въезд в США для граждан ряда стран вызовут хаос

WP: запрет на въезд в США для граждан ряда стран вызовет хаос и крах жизни

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Указ о запрете и ограничении въезда в США для граждан ряда стран, подписанный американским лидером Дональдом Трампом, вызовет хаос и крах повседневной жизни в попавших под эти меры государствах, сообщает газета Washington Post.
Трамп в среду полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, Трамп также подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи стран, включая Кубу, Туркменистан и Венесуэлу.
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"Недавно объявленный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд поселил страх и сомнения (о будущем - ред.) среди тех, кого он коснулся напрямую, и, как ожидается, вызовет хаос и нарушения в путешествиях и повседневной жизни", - пишет издание.
По мнению Washington Post, объявленные меры ударят по тем, кто собирался в ближайшее время переехать в США, особенно из Афганистана. Кроме того, как отмечает издание, запрет на въезд серьезно скажется на гаитянцах, поскольку их страна сейчас переживает "один из худших кризисов" за долгое время.
Газета также обращает внимание на то, что при объявлении ограничений Трамп упомянул теракт в Боулдере, штате Колорадо, в результате которого пострадали 15 человек. Подозреваемый в совершении теракта - мигрант из Египта, однако в списке стран, попавших под запрет, этого государства не оказалось.
Телеканал ABC 4 июня сообщил, что число пострадавших при теракте в городе Боулдер американского штата Колорадо возросло до 15 человек.
Ранее западные СМИ сообщали, что 1 июня в городе Боулдер штата Колорадо в результате нападения во время демонстрации в поддержку израильских заложников в секторе Газа пострадали восемь человек в возрасте от 52 до 88 лет. Один из них находился в критическом состоянии. Нападавший использовал самодельное воспламеняющееся устройство и выкрикивал пропалестинский лозунг.
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