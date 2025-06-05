https://ria.ru/20250605/zakon-2021114088.html
Путин поручил не затягивать разработку нового закона о языках народов
Путин поручил не затягивать разработку нового закона о языках народов - РИА Новости, 05.06.2025
Путин поручил не затягивать разработку нового закона о языках народов
Президент РФ Владимир Путин поручил не затягивать с разработкой нового закона о языках народов России. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:27:00+03:00
2025-06-05T15:27:00+03:00
2025-06-05T15:36:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил не затягивать с разработкой нового закона о языках народов России."Уважаемые коллеги, на прошлом заседании мы говорили о правовом обеспечении языковой политики. Было дано поручение разработать новый закон о языках народов Российской Федерации, включающий официальный государственный реестр таких языков. Прошу не затягивать эту работу", - сказал глава государства на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Путин отметил, что речь идет о сбережении и дальнейшем развитии языков народов России, возможности их системной поддержки со стороны государства и защите общего языкового пространства страны.
https://ria.ru/20250216/yazyki-1999640568.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил не затягивать разработку нового закона о языках народов
Путин поручил не затягивать с разработкой нового закона о языках народов России