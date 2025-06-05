https://ria.ru/20250605/zaderzhanie--2021033739.html

URA.RU подтвердило задержание журналиста Аллаярова

URA.RU подтвердило задержание журналиста Аллаярова - РИА Новости, 05.06.2025

URA.RU подтвердило задержание журналиста Аллаярова

Издание URA.RU подтвердило задержание редактора свердловской редакции агентства Дениса Аллаярова, следует из заявления издания. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:06:00+03:00

2025-06-05T10:06:00+03:00

2025-06-05T12:27:00+03:00

свердловская область

россия

пермский край

ura.ru

общество

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Издание URA.RU подтвердило задержание редактора свердловской редакции агентства Дениса Аллаярова, следует из заявления издания. В четверг в силовых структурах сообщили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, двое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, перед началом обысков были задержаны. Позже издание подтвердило, что в головном офисе агентства проходит обыск. Как утверждает екатеринбургское агентство, следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. "Сегодня дома сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров", – говорится в заявлении редакции. По утверждению издания, несмотря на просьбы журналиста и его адвоката, следователь принял решение о недопуске адвоката к Аллаярову. URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

свердловская область

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пермский край

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