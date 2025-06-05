https://ria.ru/20250605/zabaykale-2021064100.html

В Забайкалье запустили проект по реализации овощей в упаковке

В Забайкалье запустили проект по реализации овощей в упаковке - РИА Новости, 05.06.2025

В Забайкалье запустили проект по реализации овощей в упаковке

Два сельскохозяйственных кооператива запустили совместный проект по реализации в торговые сети картофеля и овощей собственного производства в упаковочных... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:32:00+03:00

2025-06-05T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Два сельскохозяйственных кооператива запустили совместный проект по реализации в торговые сети картофеля и овощей собственного производства в упаковочных пакетах и сетках в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. Начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия Минсельхоза Забайкалья Елена Артемьева указала, что потребительский и производственный кооперативы за счет собственных средств и льготного кредита запустили цех по упаковке и предпродажной подготовке овощей. Для этого было приобретено оборудование по фасовке, сортировке, мойке и упаковке овощей, что позволило привести продукцию в товарный вид и сформировать достойное предложение для потребителей. "Сегодня мытый картофель, морковь, свекла, капуста и лук, произведенные членами кооперативов, поставляются на прилавки торговых сетей краевого центра", — приводит пресс-служба слова Артемьевой. Овощи подвергаются не только мойке, но и сушке, после которой чистая продукция автоматически фасуется в упаковку весом от 0,5 до 1 килограмма – это сделано для удобства покупателей, которые могут выбрать нужную им по объему сетку. В среднем в месяц технологическое оборудование цеха способно обрабатывать 100 тонн продукции. В целях увеличения ассортимента кооперативы намерены увеличить объемы производства овощей, что позволит создать агрофабрику. Для этого предприятию необходимо строительство овощехранилища. Средства на создание складских помещений намерены получить за счет грантовой поддержки, предоставляемой министерством сельского хозяйства Забайкалья.

https://ria.ru/20250605/bagreeva-2020962124.html

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