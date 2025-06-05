Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье запустили проект по реализации овощей в упаковке - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:32 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/zabaykale-2021064100.html
В Забайкалье запустили проект по реализации овощей в упаковке
В Забайкалье запустили проект по реализации овощей в упаковке - РИА Новости, 05.06.2025
В Забайкалье запустили проект по реализации овощей в упаковке
Два сельскохозяйственных кооператива запустили совместный проект по реализации в торговые сети картофеля и овощей собственного производства в упаковочных... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:32:00+03:00
2025-06-05T12:32:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999789127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a452fdd416e131dd097be66c47727fc.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Два сельскохозяйственных кооператива запустили совместный проект по реализации в торговые сети картофеля и овощей собственного производства в упаковочных пакетах и сетках в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. Начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия Минсельхоза Забайкалья Елена Артемьева указала, что потребительский и производственный кооперативы за счет собственных средств и льготного кредита запустили цех по упаковке и предпродажной подготовке овощей. Для этого было приобретено оборудование по фасовке, сортировке, мойке и упаковке овощей, что позволило привести продукцию в товарный вид и сформировать достойное предложение для потребителей. "Сегодня мытый картофель, морковь, свекла, капуста и лук, произведенные членами кооперативов, поставляются на прилавки торговых сетей краевого центра", — приводит пресс-служба слова Артемьевой. Овощи подвергаются не только мойке, но и сушке, после которой чистая продукция автоматически фасуется в упаковку весом от 0,5 до 1 килограмма – это сделано для удобства покупателей, которые могут выбрать нужную им по объему сетку. В среднем в месяц технологическое оборудование цеха способно обрабатывать 100 тонн продукции. В целях увеличения ассортимента кооперативы намерены увеличить объемы производства овощей, что позволит создать агрофабрику. Для этого предприятию необходимо строительство овощехранилища. Средства на создание складских помещений намерены получить за счет грантовой поддержки, предоставляемой министерством сельского хозяйства Забайкалья.
https://ria.ru/20250605/bagreeva-2020962124.html
https://ria.ru/20250604/sobyanin-2020850699.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999789127_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39ae013c4b7499268aeb3d0508ab6f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край
В Забайкалье запустили проект по реализации овощей в упаковке

Сельхозкооперативы Забайкалья запустили проект по реализации овощей в упаковке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Картофель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Два сельскохозяйственных кооператива запустили совместный проект по реализации в торговые сети картофеля и овощей собственного производства в упаковочных пакетах и сетках в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.
Начальник отдела развития потребительской кооперации и продовольствия Минсельхоза Забайкалья Елена Артемьева указала, что потребительский и производственный кооперативы за счет собственных средств и льготного кредита запустили цех по упаковке и предпродажной подготовке овощей. Для этого было приобретено оборудование по фасовке, сортировке, мойке и упаковке овощей, что позволило привести продукцию в товарный вид и сформировать достойное предложение для потребителей.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Бот Портала поставщиков помог сэкономить заказчикам более 11 млрд рублей
09:15
"Сегодня мытый картофель, морковь, свекла, капуста и лук, произведенные членами кооперативов, поставляются на прилавки торговых сетей краевого центра", — приводит пресс-служба слова Артемьевой.
Овощи подвергаются не только мойке, но и сушке, после которой чистая продукция автоматически фасуется в упаковку весом от 0,5 до 1 килограмма – это сделано для удобства покупателей, которые могут выбрать нужную им по объему сетку. В среднем в месяц технологическое оборудование цеха способно обрабатывать 100 тонн продукции.
В целях увеличения ассортимента кооперативы намерены увеличить объемы производства овощей, что позволит создать агрофабрику. Для этого предприятию необходимо строительство овощехранилища. Средства на создание складских помещений намерены получить за счет грантовой поддержки, предоставляемой министерством сельского хозяйства Забайкалья.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Собянин: свыше 300 тыс человек посетили неделю предпринимательства в Москве
Вчера, 13:42
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала