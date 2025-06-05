Русский язык в Латвии оказался под ударом русофобии, заявил Слуцкий
Слуцкий: русофобия, граничащая с фашизмом, ударила по русскому языку в Латвии
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Русский язык в Латвийской Республике оказался под ударом русофобии, граничащей с фашизмом, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Русский язык в Латвийской Республике оказался под ударом русофобии, граничащей с фашизмом. В антироссийском маразме и в нарушение европейских конвенций и хартий власти готовы запретить даже думать на русском. И это невзирая на то, что почти 40% проживающих в Латвии продолжают говорить на "великом и могучем", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что все это популярно объяснил и показал латвийский депутат Алексей Росликов.
"Люди, доведенные до отчаяния, не намерены мириться с языковой дискриминацией и, фактически, диктатурой. Мужественный и смелый поступок! Особенно в преддверии 6 июня – Дня Русского языка!" - подчеркнул парламентарий.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил выступление латвийского депутата Алексея Росликова, который на заседании парламента Латвии раскритиковал притеснение русскоязычных в стране, отметив, что "приличные люди" все доходчиво и по-русски объяснили "махровым русофобам". В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".
В конце своего выступления Росликов по-русски сказал: "Русский язык - наш язык". После этого, как сообщалось, спикер парламента объявила голосование об удалении Росликова с заседания "за неэтичное поведение, использование русского языка на заседании сейма, проявление неуважения к сейму и депутатам", 63 депутата из 100 проголосовали "за".