https://ria.ru/20250605/vsu-2021128055.html

На Украине раскрыли схему вымогательства взяток с дезертиров

На Украине раскрыли схему вымогательства взяток с дезертиров - РИА Новости, 05.06.2025

На Украине раскрыли схему вымогательства взяток с дезертиров

Руководство воинской части в Николаевской области требовало взятки в размере три тысячи долларов с дезертиров за возвращение в ВСУ без юридических последствий,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:29:00+03:00

2025-06-05T16:29:00+03:00

2025-06-05T16:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Руководство воинской части в Николаевской области требовало взятки в размере три тысячи долларов с дезертиров за возвращение в ВСУ без юридических последствий, сообщает в четверг Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. "Работники ГБР разоблачили военнослужащих воинской части в Николаевской области, которые требовали от военных, самовольно оставивших часть, деньги в обмен на возвращение на службу. Верховная рада Украины приняла закон о возможности добровольного возвращения военных, которые самовольно покинули часть. Впрочем, военнослужащие решили сделать эту процедуру "платной". Они предлагали бойцам за 3 тысячи долларов возвращение к военной службе и назначение на должность, не связанную с привлечением к выполнению боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР. По данным ведомства, 2 июня одного из фигурантов задержали во время получения взятки. Ему вменяется статья "Вымогательство и получение неправомерной выгоды". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас ГБР устанавливает всех причастных к схеме. Владимир Зеленский в ноябре 2024 года подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. В сентябре 2024 года юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20250129/dezertir-1996127797.html

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украина, николаевская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины