https://ria.ru/20250605/vsu-2021073311.html

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 05.06.2025

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Подразделения группировки войск "Юга" улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 240 военнослужащих и шесть орудий артиллерии, РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:56:00+03:00

2025-06-05T12:56:00+03:00

2025-06-05T12:56:00+03:00

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константиновка

сша

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юга" улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 240 военнослужащих и шесть орудий артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Иванополье, Федоровка, Константиновка, Нелеповка и Плещеевка Донецкой Народной Республики" - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, бронетранспортер "Puma" итальянского производства, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три производства стран НАТО. Уточняется также, что уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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константиновка, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность