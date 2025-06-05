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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/vsu-2021073311.html
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 05.06.2025
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения группировки войск "Юга" улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 240 военнослужащих и шесть орудий артиллерии, РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:56:00+03:00
2025-06-05T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
безопасность
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юга" улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 240 военнослужащих и шесть орудий артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Иванополье, Федоровка, Константиновка, Нелеповка и Плещеевка Донецкой Народной Республики" - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, бронетранспортер "Puma" итальянского производства, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три производства стран НАТО. Уточняется также, что уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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константиновка, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Безопасность
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

"Юг" улучшил положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 240 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юга" улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 240 военнослужащих и шесть орудий артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Иванополье, Федоровка, Константиновка, Нелеповка и Плещеевка Донецкой Народной Республики" - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, бронетранспортер "Puma" итальянского производства, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три производства стран НАТО.
Уточняется также, что уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОБезопасность
 
 
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