https://ria.ru/20250605/vsu-2021073311.html
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 05.06.2025
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения группировки войск "Юга" улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 240 военнослужащих и шесть орудий артиллерии, РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:56:00+03:00
2025-06-05T12:56:00+03:00
2025-06-05T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юга" улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 240 военнослужащих и шесть орудий артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Иванополье, Федоровка, Константиновка, Нелеповка и Плещеевка Донецкой Народной Республики" - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, бронетранспортер "Puma" итальянского производства, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три производства стран НАТО. Уточняется также, что уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константиновка, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Безопасность
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
"Юг" улучшил положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 240 военных