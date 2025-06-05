https://ria.ru/20250605/vsu-2021071804.html

ВСУ потеряли 195 боевиков и четыре орудия артиллерии в зоне "Востока"

ВСУ потеряли 195 боевиков и четыре орудия артиллерии в зоне "Востока" - РИА Новости, 05.06.2025

ВСУ потеряли 195 боевиков и четыре орудия артиллерии в зоне "Востока"

Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 195 военнослужащих РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:52:00+03:00

2025-06-05T12:52:00+03:00

2025-06-05T13:31:00+03:00

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 195 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.", - говорится в сообщении. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Запорожье, Карла Маркса, Комар и Федоровка в ДНР. "ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, три боевые бронированных машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожье