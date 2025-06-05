Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли 195 боевиков и четыре орудия артиллерии в зоне "Востока" - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 05.06.2025 (обновлено: 13:31 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/vsu-2021071804.html
ВСУ потеряли 195 боевиков и четыре орудия артиллерии в зоне "Востока"
ВСУ потеряли 195 боевиков и четыре орудия артиллерии в зоне "Востока" - РИА Новости, 05.06.2025
ВСУ потеряли 195 боевиков и четыре орудия артиллерии в зоне "Востока"
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 195 военнослужащих РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:52:00+03:00
2025-06-05T13:31:00+03:00
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
запорожье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_0:96:2980:1772_1920x0_80_0_0_f3d6583d76649c58ae814305a530ea62.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 195 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.", - говорится в сообщении. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Запорожье, Карла Маркса, Комар и Федоровка в ДНР. "ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, три боевые бронированных машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожье
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Запорожье
ВСУ потеряли 195 боевиков и четыре орудия артиллерии в зоне "Востока"

МО РФ: ВСУ потеряли более 195 военных и 4 орудия артиллерии в зоне "Востока"

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 195 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Запорожье, Карла Маркса, Комар и Федоровка в ДНР.
"ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, три боевые бронированных машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала