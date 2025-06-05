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ВСУ потеряли 195 боевиков и четыре орудия артиллерии в зоне "Востока"
ВСУ потеряли 195 боевиков и четыре орудия артиллерии в зоне "Востока" - РИА Новости, 05.06.2025
ВСУ потеряли 195 боевиков и четыре орудия артиллерии в зоне "Востока"
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 195 военнослужащих РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:52:00+03:00
2025-06-05T12:52:00+03:00
2025-06-05T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, противник потерял в зоне действия группировки более 195 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.", - говорится в сообщении. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Запорожье, Карла Маркса, Комар и Федоровка в ДНР. "ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, три боевые бронированных машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожье
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Запорожье
ВСУ потеряли 195 боевиков и четыре орудия артиллерии в зоне "Востока"
МО РФ: ВСУ потеряли более 195 военных и 4 орудия артиллерии в зоне "Востока"