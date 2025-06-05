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Железнодорожные пути после ЧП под Воронежем восстановили
Железнодорожные пути после ЧП под Воронежем восстановили - РИА Новости, 05.06.2025
Железнодорожные пути после ЧП под Воронежем восстановили
Железнодорожные пути, поврежденные утром в Воронежской области, обследованы, отремонтированы и открыты для движения, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:03:00+03:00
2025-06-05T15:03:00+03:00
2025-06-05T15:12:00+03:00
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Железнодорожные пути, поврежденные утром в Воронежской области, обследованы, отремонтированы и открыты для движения, сообщил губернатор региона Александр Гусев.В четверг Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге Воронежской области после незначительного повреждения ж/д полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны, из-за чего задерживаются несколько пассажирских поездов."Железнодорожные пути, поврежденные сегодня утром на территории Воронежской области, обследованы, отремонтированы и открыты для движения. Благодарю машиниста поезда за бдительность, а специальные службы и железнодорожников за слаженную и оперативную работу", - написал глава региона в своем Telegram-канале.По словам Гусева, избежать трагических последствий удалось благодаря умелым действиям профессионалов."Еще раз подчеркну, что противник использует методы, направленные на устрашение гражданского населения, не показывая значимых результатов на поле боя, но это не поможет ему повлиять на приближение нашей победы!" - добавил губернатор.
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), воронеж
Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), Воронеж
Железнодорожные пути после ЧП под Воронежем восстановили
В Воронежской области обследованы и восстановлены железнодорожные пути после ЧП
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Железнодорожные пути, поврежденные утром в Воронежской области, обследованы, отремонтированы и открыты для движения, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В четверг Гусев
заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге Воронежской области
после незначительного повреждения ж/д полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД
) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны, из-за чего задерживаются несколько пассажирских поездов.
"Железнодорожные пути, поврежденные сегодня утром на территории Воронежской области, обследованы, отремонтированы и открыты для движения. Благодарю машиниста поезда за бдительность, а специальные службы и железнодорожников за слаженную и оперативную работу", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Гусева, избежать трагических последствий удалось благодаря умелым действиям профессионалов.
"Еще раз подчеркну, что противник использует методы, направленные на устрашение гражданского населения, не показывая значимых результатов на поле боя, но это не поможет ему повлиять на приближение нашей победы!" - добавил губернатор.