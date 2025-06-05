https://ria.ru/20250605/vodosnabzhenie-2021126531.html

Челябинская область вложит более 124 млрд руб на модернизацию водоснабжения

Челябинская область вложит более 124 млрд руб на модернизацию водоснабжения - РИА Новости, 05.06.2025

Челябинская область вложит более 124 млрд руб на модернизацию водоснабжения

Челябинская область вложит более 124 миллиардов рублей до 2030 года в программу "Большой ремонт 74", на эти средства будут отремонтированы и модернизированы... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:22:00+03:00

2025-06-05T16:22:00+03:00

2025-06-05T16:22:00+03:00

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Челябинская область вложит более 124 миллиардов рублей до 2030 года в программу "Большой ремонт 74", на эти средства будут отремонтированы и модернизированы системы водоснабжения, а также очистные сооружения Челябинска, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер. "Особый акцент сделаем на модернизацию коммунальной сферы, надежное энергоснабжение и газификацию. В этом году мы запустили масштабную программу "Большой ремонт 74". Она охватит каждый муниципалитет Челябинской области. До 2030 года направим на ее реализацию более 124 миллиардов рублей, из которых почти 14 миллиардов предусмотрены на этот год", - сказал глава региона в обращении к депутатам законодательного собрания области. По его словам, всего по программе "Большого ремонта 74" запланировано почти 1,5 тысяч мероприятий - это и ремонт сетей, модернизация систем водоснабжения и водоотведения. "Например, модернизация очистных сооружений города Челябинска. В этом году завершается первый этап их реконструкции", - пояснил Текслер. "Большой ремонт" стартовал, и я хочу подчеркнуть – планы серьезные. Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с муниципальными образованиями необходимо безусловно обеспечить выполнение этих планов в полном объеме", - отметил губернатор. Кроме того, по данным Текслера, в прошлом году регион закупил 70 единиц коммунальной техники в Челябинск, что позволило кардинально усилить ее парк во всех районах города, существенно улучшить качество уборки улиц и площадей зимой от льда и снега, а летом – от пыли и мусора. "В этом году такое же решение мы приняли в части обновления коммунальной техники в других городских и муниципальных округах. Для муниципалитетов при поддержке областного бюджета будет закуплено ещё более 120 единиц техники", - отметил он. Также по решению губернатора в области стартует региональный проект "Светлый регион", в рамках которого будут установлены до 50 тысяч новых осветительных приборов в населенных пунктах Челябинской области. "Даю поручение подготовить соответствующую программу на 3 года с возможностью дальнейшей пролонгации", - сказал Текслер. Заместитель председателя законодательного собрания региона Андрей Шмидт сообщил, что результаты в сфере строительной политики и жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области "вдохновляющие", и перспективы развития этого направления есть. "Например, только в прошлом году 2 миллиона квадратных метров жилья было сдано в регионе. Реализация программ благоустройства, во многом по инициативе граждан, мы являемся пионерами в стране и задаем тон в реализации инициативных проектов. Что касается отрасли жилищно-коммунального хозяйства, совершенно потрясающую цифру сегодня услышал у Алексея Леонидовича – 120 миллиардов рублей до 2030 года планируется направить на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, 1,5 тысячи объектов предлагается либо заменить, либо модернизировать", - сказал Шмидт журналистам. Шмидт добавил, что уже в текущем году 13,7 миллиарда рублей выделено из областного бюджета. "Это продолжение модернизации очистных сооружений и строительство двух котельных в нашем регионе. 15 тысяч домохозяйств были подключены к газу по итогам 2024 года. Еще 12 тысяч домохозяйств получат долгожданный газ в 2025 году. Это тоже не может не радовать, программа потрясающая", - пояснил он. По словам председателя общественной палаты региона Николая Дайнеко, многие жители отмечают положительные изменения и прогресс, который происходит в регионе буквально затрагивая все сферы. "Активно идет благоустройство, как в Челябинске, так и в муниципалитетах. Благоустроено почти 2000 общественных пространств и дворовых территорий. Большими темпами развивается социальный блок, модернизируется система здравоохранения. Область достигла высоких результатов при реализации национальных проектов, действуют и региональные государственные программы", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250605/svo-2021106570.html

https://ria.ru/20250605/teksler-2021086195.html

челябинская область

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челябинская область, алексей текслер