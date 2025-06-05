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Блогеры ВКонтакте смогут получить доход от продажи товаров Ozon - РИА Новости, 05.06.2025
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18:15 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/vkontakte-2021170797.html
Блогеры ВКонтакте смогут получить доход от продажи товаров Ozon
Блогеры ВКонтакте смогут получить доход от продажи товаров Ozon - РИА Новости, 05.06.2025
Блогеры ВКонтакте смогут получить доход от продажи товаров Ozon
ВКонтакте совместно с Ozon анонсировала запуск инструмента для взаимодействия блогеров, авторов сообществ и продавцов Ozon. Блогеры и авторы смогут... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:15:00+03:00
2025-06-05T18:15:00+03:00
ozon
соцсети
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВКонтакте совместно с Ozon анонсировала запуск инструмента для взаимодействия блогеров, авторов сообществ и продавцов Ozon. Блогеры и авторы смогут рекламировать товары с маркетплейса и получать процент от каждой продажи, совершённой по рекламной публикации, а продавцы — стимулировать продажи через авторский контент. Инструмент работает в тестовом режиме и в скором времени станет доступен для широкого круга авторов и продавцов.Авторы контента смогут выбрать интересные им товары для рекламы на платформе VK AdBlogger. Пользователи ВКонтакте смогут сразу из авторской рекламы в ленте перейти к товару и оформить покупку, а авторы получат процент от каждой продажи, совершённой по переходу из рекламного контента."Один из ключевых запросов бизнеса, который мы видим, — это потребность в продвижении товаров в соцсети с помощью блогеров. Новый инструмент поможет бизнесу получить охватное продвижение в сообществах ВКонтакте и при этом сэкономить, платя за конкретный измеримый результат в виде совершённых продаж. Блогеры, в свою очередь, получат дополнительный способ заработка, а пользователи — возможность встретить интересный товар с маркетплейса в креативном авторском контенте", — комментирует директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев."Сегодня социальные сети формируют спрос, а демонстрация товаров в блогах — не тренд, а необходимость. Наш ответ — запуск инструмента для внешнего продвижения совместно с крупнейшей социальной сетью рунета. В итоге выигрывает и бизнес, и креаторы контента. Продавцы получат автоматизированный инструмент с прозрачной оплатой за результат, а блогеры — удобный доступ к сотням тысяч клиентов для монетизации своего контента", — директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.Покупка и доставка товаров Ozon стала доступна пользователям ВКонтакте в октябре 2024 года. Благодаря интеграции пользователи могут бесшовно оформлять заказы с маркетплейса: процесс покупки организован в удобном и привычном для клиентов Ozon формате.VK AdBlogger — это площадка, где рекламодатель может выбрать на витрине интересных блогеров и авторов, оценить их статистику и договориться о рекламе. Платформа доступна для сообществ с аудиторией от 1 000 подписчиков и предоставляет возможность получения заявок от рекламодателей через гибкую систему фильтров. Авторы могут назначать цены за услуги и управлять процессом — от обсуждения условий до выполнения задач по продвижению. Все процессы, включая документооборот, маркировку и оплату рекламы, автоматизированы. Подробнее — adblogger.vk.com.
https://ria.ru/20250530/vkontakte-2020004969.html
https://ria.ru/20250521/druzhba-2018115137.html
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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ozon, соцсети, вконтакте
Ozon, Соцсети, ВКонтакте

Блогеры ВКонтакте смогут получить доход от продажи товаров Ozon

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВКонтакте совместно с Ozon анонсировала запуск инструмента для взаимодействия блогеров, авторов сообществ и продавцов Ozon. Блогеры и авторы смогут рекламировать товары с маркетплейса и получать процент от каждой продажи, совершённой по рекламной публикации, а продавцы — стимулировать продажи через авторский контент. Инструмент работает в тестовом режиме и в скором времени станет доступен для широкого круга авторов и продавцов.
Авторы контента смогут выбрать интересные им товары для рекламы на платформе VK AdBlogger. Пользователи ВКонтакте смогут сразу из авторской рекламы в ленте перейти к товару и оформить покупку, а авторы получат процент от каждой продажи, совершённой по переходу из рекламного контента.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 15:57
"Один из ключевых запросов бизнеса, который мы видим, — это потребность в продвижении товаров в соцсети с помощью блогеров. Новый инструмент поможет бизнесу получить охватное продвижение в сообществах ВКонтакте и при этом сэкономить, платя за конкретный измеримый результат в виде совершённых продаж. Блогеры, в свою очередь, получат дополнительный способ заработка, а пользователи — возможность встретить интересный товар с маркетплейса в креативном авторском контенте", — комментирует директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.
"Сегодня социальные сети формируют спрос, а демонстрация товаров в блогах — не тренд, а необходимость. Наш ответ — запуск инструмента для внешнего продвижения совместно с крупнейшей социальной сетью рунета. В итоге выигрывает и бизнес, и креаторы контента. Продавцы получат автоматизированный инструмент с прозрачной оплатой за результат, а блогеры — удобный доступ к сотням тысяч клиентов для монетизации своего контента", — директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.
Покупка и доставка товаров Ozon стала доступна пользователям ВКонтакте в октябре 2024 года. Благодаря интеграции пользователи могут бесшовно оформлять заказы с маркетплейса: процесс покупки организован в удобном и привычном для клиентов Ozon формате.
VK AdBlogger — это площадка, где рекламодатель может выбрать на витрине интересных блогеров и авторов, оценить их статистику и договориться о рекламе. Платформа доступна для сообществ с аудиторией от 1 000 подписчиков и предоставляет возможность получения заявок от рекламодателей через гибкую систему фильтров. Авторы могут назначать цены за услуги и управлять процессом — от обсуждения условий до выполнения задач по продвижению. Все процессы, включая документооборот, маркировку и оплату рекламы, автоматизированы. Подробнее — adblogger.vk.com.
Общение - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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21 мая, 10:00
 
OzonСоцсетиВКонтакте
 
 
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