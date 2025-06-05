https://ria.ru/20250605/vkontakte-2021170797.html

Блогеры ВКонтакте смогут получить доход от продажи товаров Ozon

Блогеры ВКонтакте смогут получить доход от продажи товаров Ozon - РИА Новости, 05.06.2025

Блогеры ВКонтакте смогут получить доход от продажи товаров Ozon

ВКонтакте совместно с Ozon анонсировала запуск инструмента для взаимодействия блогеров, авторов сообществ и продавцов Ozon. Блогеры и авторы смогут... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:15:00+03:00

2025-06-05T18:15:00+03:00

2025-06-05T18:15:00+03:00

ozon

соцсети

вконтакте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887585681_0:62:3282:1908_1920x0_80_0_0_248a3ef958f4a7852b1b6af617227bcd.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВКонтакте совместно с Ozon анонсировала запуск инструмента для взаимодействия блогеров, авторов сообществ и продавцов Ozon. Блогеры и авторы смогут рекламировать товары с маркетплейса и получать процент от каждой продажи, совершённой по рекламной публикации, а продавцы — стимулировать продажи через авторский контент. Инструмент работает в тестовом режиме и в скором времени станет доступен для широкого круга авторов и продавцов.Авторы контента смогут выбрать интересные им товары для рекламы на платформе VK AdBlogger. Пользователи ВКонтакте смогут сразу из авторской рекламы в ленте перейти к товару и оформить покупку, а авторы получат процент от каждой продажи, совершённой по переходу из рекламного контента."Один из ключевых запросов бизнеса, который мы видим, — это потребность в продвижении товаров в соцсети с помощью блогеров. Новый инструмент поможет бизнесу получить охватное продвижение в сообществах ВКонтакте и при этом сэкономить, платя за конкретный измеримый результат в виде совершённых продаж. Блогеры, в свою очередь, получат дополнительный способ заработка, а пользователи — возможность встретить интересный товар с маркетплейса в креативном авторском контенте", — комментирует директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев."Сегодня социальные сети формируют спрос, а демонстрация товаров в блогах — не тренд, а необходимость. Наш ответ — запуск инструмента для внешнего продвижения совместно с крупнейшей социальной сетью рунета. В итоге выигрывает и бизнес, и креаторы контента. Продавцы получат автоматизированный инструмент с прозрачной оплатой за результат, а блогеры — удобный доступ к сотням тысяч клиентов для монетизации своего контента", — директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.Покупка и доставка товаров Ozon стала доступна пользователям ВКонтакте в октябре 2024 года. Благодаря интеграции пользователи могут бесшовно оформлять заказы с маркетплейса: процесс покупки организован в удобном и привычном для клиентов Ozon формате.VK AdBlogger — это площадка, где рекламодатель может выбрать на витрине интересных блогеров и авторов, оценить их статистику и договориться о рекламе. Платформа доступна для сообществ с аудиторией от 1 000 подписчиков и предоставляет возможность получения заявок от рекламодателей через гибкую систему фильтров. Авторы могут назначать цены за услуги и управлять процессом — от обсуждения условий до выполнения задач по продвижению. Все процессы, включая документооборот, маркировку и оплату рекламы, автоматизированы. Подробнее — adblogger.vk.com.

https://ria.ru/20250530/vkontakte-2020004969.html

https://ria.ru/20250521/druzhba-2018115137.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ozon, соцсети, вконтакте