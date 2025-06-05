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Издание URA.RU опубликовало видео обысков в редакции в Екатеринбурге
Издание URA.RU опубликовало видео обысков в редакции в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.06.2025
Издание URA.RU опубликовало видео обысков в редакции в Екатеринбурге
Издание URA.RU опубликовало видео обысков в головном офисе агентства в Екатеринбурге, соответствующие кадры размещены в их Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:43:00+03:00
2025-06-05T10:43:00+03:00
2025-06-05T12:27:00+03:00
происшествия
екатеринбург
пермский край
ura.ru
следственный комитет россии (ск рф)
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Издание URA.RU опубликовало видео обысков в головном офисе агентства в Екатеринбурге, соответствующие кадры размещены в их Telegram-канале. "Обыски в URA.RU. Вот видео из редакции в Екатеринбурге", – говорится в подписи к видеоролику. На кадрах несколько сотрудников правоохранительных ведомств проходят через турникет и входят на этаж, где располагается офис редакции. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников задержаны, возможная причина происходящего - передача полицейским изданию служебных сведений из ежедневной сводки. Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области". URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html
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Кадры обыска в головном офисе издания URA.RU в Екатеринбурге
Кадры обыска в головном офисе издания URA.RU в Екатеринбурге
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происшествия, екатеринбург, пермский край, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф), обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Происшествия, Екатеринбург, Пермский край, Ura.ru, Следственный комитет России (СК РФ), Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Издание URA.RU опубликовало видео обысков в редакции в Екатеринбурге
URA.RU опубликовало видео обысков в головном офисе агентства в Екатеринбурге