https://ria.ru/20250605/video-2021041812.html

Издание URA.RU опубликовало видео обысков в редакции в Екатеринбурге

Издание URA.RU опубликовало видео обысков в редакции в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.06.2025

Издание URA.RU опубликовало видео обысков в редакции в Екатеринбурге

Издание URA.RU опубликовало видео обысков в головном офисе агентства в Екатеринбурге, соответствующие кадры размещены в их Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:43:00+03:00

2025-06-05T10:43:00+03:00

2025-06-05T12:27:00+03:00

происшествия

екатеринбург

пермский край

ura.ru

следственный комитет россии (ск рф)

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Издание URA.RU опубликовало видео обысков в головном офисе агентства в Екатеринбурге, соответствующие кадры размещены в их Telegram-канале. "Обыски в URA.RU. Вот видео из редакции в Екатеринбурге", – говорится в подписи к видеоролику. На кадрах несколько сотрудников правоохранительных ведомств проходят через турникет и входят на этаж, где располагается офис редакции. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию, двое сотрудников задержаны, возможная причина происходящего - передача полицейским изданию служебных сведений из ежедневной сводки. Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области". URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

екатеринбург

пермский край

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Кадры обыска в головном офисе издания URA.RU в Екатеринбурге Кадры обыска в головном офисе издания URA.RU в Екатеринбурге 2025-06-05T10:43 true PT0M19S

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