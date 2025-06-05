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Суд на Украине назвал удержание мужчины в военкомате рабством - РИА Новости, 05.06.2025
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11:20 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021049314.html
Суд на Украине назвал удержание мужчины в военкомате рабством
Суд на Украине назвал удержание мужчины в военкомате рабством - РИА Новости, 05.06.2025
Суд на Украине назвал удержание мужчины в военкомате рабством
Апелляционный суд в Черниговской области на Украине вынес решение по делу о четырехдневном удержании гражданина в военкомате, назвав этот инцидент "фактическим... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:20:00+03:00
2025-06-05T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Апелляционный суд в Черниговской области на Украине вынес решение по делу о четырехдневном удержании гражданина в военкомате, назвав этот инцидент "фактическим рабством", однако отказался его освобождать, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Суд назвал "рабством" удержание человека в ТЦК (военкомате - ред.). Такая формулировка звучит в деле Черниговского апелляционного суда по иску местного жителя, которого более четырех дней держали в ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Судья отметил, что гражданин не был официально задержан, но находился в "фактическом рабстве", как и другие мужчины, которых "охраняли сотрудники военкомата, не являющиеся сотрудниками правоохранительных органов, уполномоченными задерживать" граждан. Заявитель требовал обязать освободить его, но, как передает издание, суд отказал, потому что "следственный судья не уполномочен выяснять основания прохождения службы в воинской части". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021023386.html
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в мире, украина, черниговская область, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Черниговская область, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Суд на Украине назвал удержание мужчины в военкомате рабством

Суд на Украине назвал удержание мужчины в ТЦК рабством и не стал его освобождать

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Апелляционный суд в Черниговской области на Украине вынес решение по делу о четырехдневном удержании гражданина в военкомате, назвав этот инцидент "фактическим рабством", однако отказался его освобождать, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Суд назвал "рабством" удержание человека в ТЦК (военкомате - ред.). Такая формулировка звучит в деле Черниговского апелляционного суда по иску местного жителя, которого более четырех дней держали в ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Судья отметил, что гражданин не был официально задержан, но находился в "фактическом рабстве", как и другие мужчины, которых "охраняли сотрудники военкомата, не являющиеся сотрудниками правоохранительных органов, уполномоченными задерживать" граждан. Заявитель требовал обязать освободить его, но, как передает издание, суд отказал, потому что "следственный судья не уполномочен выяснять основания прохождения службы в воинской части".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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