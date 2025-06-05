https://ria.ru/20250605/ukraina-2020987504.html

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2025

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской, Одесской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T00:34:00+03:00

2025-06-05T00:34:00+03:00

2025-06-05T00:34:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской, Одесской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской областях тревога звучит уже более часа. В 0.13 мск она была объявлена в Одесской области, а через две минуты - в Киевской. По данным карты, тревога звучит и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины