В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской, Одесской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской областях тревога звучит уже более часа. В 0.13 мск она была объявлена в Одесской области, а через две минуты - в Киевской.
По данным карты, тревога звучит и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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